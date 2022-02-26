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東方棕泉健康養生中心隆重新張 聯邦州市政要僑團領袖親臨剪綵

纽约訊
董事長陳善秋、國會議員孟昭文、州參議員桑德斯、名譽董事長陳善莊主持切燒豬儀式。
董事長陳善秋、國會議員孟昭文、州參議員桑德斯、名譽董事長陳善莊主持切燒豬儀式。

皇后區最大規模的大型休閒會所——東方棕泉健康養生中心，已於2月18日（週五）隆重開幕。當日中午，多位僑團領袖、至親友好二百餘人前來祝賀；國會議員孟昭文、中華公所主席于金山、州參議員桑德斯、市議員黃敏儀、州長辦公室幕僚長孫雯親臨主持剪綵，並有瑞獅採青助慶，氣氛熱烈高興，是皇后區法拉盛近年來一大盛事。

東方棕泉健康養生中心佔地一萬八千呎，位於法拉盛136-20 Booth Memorial Ave，上址交通方便，驾車由緬街TD Bank（舊鯉魚門酒樓）可直達。上址有專線小巴分別自布碌崙及華埠前往，並有多條公車途經。

東方棕泉健康養生中心由東方集團董事長陳善秋及副董事長譚興建帶領他的團隊所打造，於大半年前開始裝潢。除了提供美容、美髮、美睫、美甲、芳香療法等服務外，常駐大量技師，提供足療、針灸、排毒、穴位指壓、推拿等服務。

陳善秋董事長稱：愈來愈多新移民湧入皇后區、法拉盛。當地人口密集，特別是在疫情來臨之際，每一個人都被迫困在家中，實在需要一個地方寬敞、裝潢豪華、環境優雅的健康養生中心來打發時光。

當客人進入上址，步下一層螺旋樓梯後，便來到中心寬敞的大堂。接待處的左邊是一間大型髮廊，裡面有多張理髮椅，可同時為男女賓提供剪髮、理髮、修面、焗油、染髮及髮型設計等服務。

接待處的右邊是兩間佔地共五千餘尺的大型按摩室，有多位技師可同時為數十位男女賓客提供足療按摩服務；此外尚有多間獨立之按摩室為賓客提供針灸、排毒、穴位指壓、推拿等舒緩治療。

接待處的左邊是女賓部，有多間獨立的治療室，為女士們提供面部護理、美髮（化妝梳頭）、美睫、美甲等服務；另一方面亦有大型蒸氣桑拿房（分男女賓），供前來惠顧的客人享用。

陳董事長稱：前來惠顧的客人除了享用蒸氣桑拿服務外，該中心也供應免費飲料小食，此外還有私人的貴賓室可供客人品茗、聊天或打麻雀消遣之用。當你帶著一身勞累前來【東方棕泉】，在享用裡面的服務後，必令您神清氣爽地離去。

東方棕泉健康養生中心位於法拉盛，地址：136-20 Booth Memorial Ave., Flushing, NY 11355，電話：718-683-5888、718-737-1918。

董事長陳善秋、國會議員孟昭文、州參議員桑德斯、名譽董事長陳善莊主持瑞獅採青。
董事長陳善秋、國會議員孟昭文、州參議員桑德斯、名譽董事長陳善莊主持瑞獅採青。
數十名紐約政要、僑胞領袖主持剪綵儀式後，聯合拋彩球慶祝。
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法拉盛 皇后區 華埠

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