太子牌威州花旗參 養生補氣每天花一點心思 增強免疫力

蛋白質豐富、養陰清熱的花旗參茶葉蛋。

花旗參的學名為Panax Quinquefolius，其最重要的有效成分為人參多醣，能調整身體機能並促進合成血清蛋白及骨髓蛋白；另一個有效活性成分為人參皂甙(Ginsenosides)，可以提升細胞活性，同時改善血液循環、強化中樞神經系統、減少體內自由基含量、抑制炎症、強化免疫力 、降低疲勞。在這後疫情 時代，想要保持身體健康、由內而外抵禦各種病毒，強化自身免疫力和舒緩壓力就顯得格外重要。

疫情期間，越來越多民眾選擇自己在家下廚，廚藝突飛猛進，成為居家廚藝達人。若是能輕鬆優雅地將健康、提升免疫力和喜歡的食材結合起來，就可以做出獨家料理。花旗參料理的方法多多，而且一點都不困難，例如：可以使用原枝花旗參茶包搭配太子牌有機普洱茶，加入八角和雞蛋慢煮，於是清熱補腦的花旗參茶葉蛋就完成囉；花旗參肉骨茶，將花旗參枝搭配排骨和肉骨茶滷包等放入壓力鍋，悶煮40分鐘後，參味濃鬱、清香撲鼻的餐館主菜就可以上桌了。只需要「花」一點心思，美味、提神、免疫力可一次到位。

太子牌堅持只選用品質最好且最地道的威斯康辛州 花旗參。所有太子牌花旗參均經過美國威州官方組織花旗參農業總會(GBW)的官方認證，保證100%美國威斯康辛州種植，絕無摻雜。威州農業總會授權的老鷹商標代表了威州參生產履歷的最佳認證。

所有太子牌花旗參產品都經過協力廠商實驗室檢核，通過美國農業部USDA嚴格衛生檢驗鑑定的食安標準，符合FDA最高安全標準，生產包裝等過程亦完全符合cGMP(優良製造規範)標準。最高規格的把關是太子牌長年以來的承諾，也因此得到廣大消費者的信任與支援，近40個年一直都是全美銷量冠軍的花旗參品牌。

太子牌花旗參參味濃郁、有效成分最高，依據不同家庭類型以及使用的需求，貼心準備了各種品規與重量的花旗參，如：參片、參粉、參根、參茶等，讓民眾在家料理也能兼具養生補氣；針對忙碌的上班族，太子牌還有各式的養生湯包可供選擇。想瞭解更多關於太子牌花旗參的食譜，可以掃描二維碼或致電美國太子行：800-732-2328，同時也可關注太子行臉書(Facebook)粉絲專頁：princeofpeaceus。