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紐約臺灣會館——臺灣華語文學習中心全新開辦成人華語班 26日周六開課

紐約訊
紐約臺灣會館——臺灣華語文學習中心二維碼。
紐約臺灣會館——臺灣華語文學習中心二維碼。

紐約臺灣會館——臺灣華語文學習中心(New York Taiwan Center for Mandarin Learning，簡稱TCML)全新開辦成人華語班，正在招收十八歲以上成年人。該班的春季初階入門課程，謹訂於2月26日周六開課，網課與實體課齊頭並進、穿插安排，即日起接受報名。

該班培養學生華語文的聽說讀寫全方位能力，同時也教授臺灣歷史。現擬開春秋兩季課程，均為12周，每周上課三小時。最早開辦的春季班，每周六實體課排定於下午1點至3點，在紐約臺灣會館上課；每周三在Zoom網上上課，時間為晚上7點至8點，每堂課限10-15名學生。秋季中級課程預計在2022年9月17日周六開課，上課時間另行公佈，敬請密切期待。

以上課程報名費$20，一期12周學費$240或兩期24周學費$400，收現金、支票，抬頭請寫Taiwan Center，如用PayPal請付款至[email protected]

紐約臺灣會館——臺灣華語文學習中心網址：https://nytaiwancenter.org/mandarin，相關問題請電：718-445-7007，或電郵：[email protected]。實地上課地點均在臺灣會館，即137-44 Northern Blvd., Flushing, NY 11354(北方大道上，介於緬街與友聯街之間)。

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