中美文化交流協會十周年慶國家一級藝術家集聚 活動精彩落幕

劉子維現場演奏二胡《夢回春江》。

中美文化交流協會於近日在紐約長島「千人宴會廳」舉行該協會成立10周年慶典，中國駐紐約總領館張美芳副總領事、美國國會議員孟昭文 、紐約市 議員顧亞明等中外嘉賓近500人出席。

美國紐約布魯克林區區長埃裡克·亞當斯派中美事務部主任鄭祺蓉到場頒發獎狀，肯定中美文化交流協會10年來的貢獻，如2013年舉辦「親情中華」文藝巡演；2008年「首屆中國雛鷹代表團」訪美，讓中國孩子瞭解抗戰時期美國援華軍人飛虎隊員的事蹟，都是可圈可點的事情，在社區留下了很深的影響力。

扮演毛澤東、周恩來和尼克松的三位特型演員的出場，使活動現場恍若時光倒流，回到了40年前中美關係破冰之時。

在本次活動中，華夏城鄉文化書畫研究院院長謝堅率團，攜國家一級演員尹馨等中國藝術家，上演了一台獨具特色的文藝節目，加上中國書法 名家段革書、頗具張大千神韻的書畫家何仁誥兩人的作品聯展，充分凸顯了「中美文化交流」的主題和特色，堪稱一場華夏藝術的視聽盛宴。正如中美文化交流協會羅嫚會長在開幕詞中所說，「讓我們舉杯，莫使金樽空對月，盡享中華文化情。」

代表團團長謝堅表示，十分感謝中美文化交流協會促成了這次訪問演出。整個節目設計充滿了中國元素，把中國人民對美好的中國夢的追求，用藝術形式傳達給現場的美國觀眾。一位現場觀眾表示，無論是劉子維的二胡演奏《夢回春江》、尹馨的歌曲《報答》都很好聽，流行歌手王明熱力四射，韓旭的成名歌《我的中國紅》人美歌甜，徐大理的《我的太陽》高亢如雲。紐約的新生代歌者龐旋演唱的英文歌曲，驚豔四座。魔術大師李學義邀請紐約名律師莫虎同台互動耍魔術《夢幻漂浮》，逼真有趣。

書法家段革書表示，無論是國家還是個人，都要講求「法」，依法為本，才能構建和諧社會，書法同理；書畫家何仁誥表示，他的畫作追求寫心，主張東情西韻、交織碰撞，堅守傳統又不拘泥於傳統，突出國畫的純粹性。

毛澤東的扮演者章飛一絕一出場就引起觀眾鼓掌，他的毛體書法氣勢磅礴，廣受讚譽，他的一幅 「為人民服務」墨寶被美國知名的羅斯·裡根律師樓收藏。

在中美建交中起著重要作用的周恩來也被美國民眾熟知，曹志穎扮演的周恩來神形兼備。而扮演尼克松的特型演員陽建平，是典型的「洋紅二代」。他出生在新中國，他的父母是為了信仰而投身中國革命的美國專家陽早、寒春。陽建平出生于古城西安，在西安草灘農場度過了他的童年，至今還記得陝西話。他幽默地說，2006年，他回訪西安踏上古城牆，現實的巨變讓他感到震撼。

慶典星光熠熠，由紐約名嘴葛晨、徐陽伉儷搭檔主持。中國駐紐約總領館張美芳副總領事、美國國會議員孟昭文、紐約市議員顧亞明等政要出席活動並致辭，他們祝賀慶典圓滿成功，希望下一個十年，中美文化交流協會繼續為中美文化交流做更多的事，取得更大的成就。