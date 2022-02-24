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中國嘉德 E-BIDDING 第36期網路拍賣會線上開啟

紐約訊
中國嘉德E-BIDDING第36期網路拍賣會線上開啟。
中國嘉德E-BIDDING第36期網路拍賣會線上開啟。

不知不覺春天的腳步越來越近了，你將以怎樣的方式迎接春天呢？中國嘉德E-BIDDING第36期網路拍賣會已於2月19日上線，您可以在這裡尋找一件春意盎然的藝術品，把春天帶回家。點點手機，觸摸春天，在E-BIDDING第36期網路拍賣會上收穫屬於你的春日驚喜吧！

中國嘉德第36期網路拍賣會上線時間：2月19日，10:00；開拍時間：2月21日，20:00；結拍時間：2月23日-2月25日。

本期網路拍賣會堅持中國嘉德一以貫之的高品質、高標準，精心遴選約1086件拍品，共推出19個專場，涵括了中國書畫、二十世紀及當代藝術、古典傢俱及工藝品、古籍善本、錢幣簽名、佳釀臻茗等門類，其中不乏以春天為主題的專場和拍品，春意融融，精彩紛呈。

中國書畫部的「耕春——繽紛時節的書與畫」、「逐浪——當代水墨合集」專場貫通南北，薈萃精品，繽紛多彩。「蔡志忠作品」專場將童心童趣與厚重智慧融為一體，妙趣橫生。二十世紀及當代藝術部的「春醒——中國現當代版畫及限量作品」專場精品迭出，激情奔湧。古典傢俱及工藝品部「文人漫生活」等專場，以文房雅器裝點春日浪漫。佳釀臻茗部以酒中精華和古樹毛茶，帶來春的訊息。古籍善本部三個專場佳品薈萃，各具特色、可觀可賞、可品可藏。郵品錢幣部以「英姿——體壇巨星簽名」專場和嘉泉古韻專場，展現收藏中的動靜之美。

由中國書畫部、佳釀臻茗部、古典傢俱及工藝品部、郵票錢幣部、創新事業部在壬寅虎年新春共同推出的《偏向虎山行——生肖主題集錦》專場，首次嘗試多部門合作，以「虎」這一充滿力量的意象為主題。拍品涉及名家書畫、虎年茅臺、生肖紀念茶、虎鈕印章、生肖郵票錢幣等，為您的新春帶來吉祥如意和勇猛精進的力量。

中國嘉德E-BIDDING第36期網路拍賣會線上開啟。
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