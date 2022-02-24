法拉盛血管中心治療靜脈曲張 醫生團隊陣容強大經驗豐富

法拉盛血管中心專精靜脈曲張等疑難雜症。

法拉盛 血管中心是一家紐約地區權威的血管疾病和綜合診斷機構，包括綜合分析、體格檢測、血管疾病診斷、鐳射治療靜脈曲張和蜘蛛靜脈等。中心醫師陣容強大，專業醫師和外科手術 醫師有著多年的臨床經驗，在先進的微創手術診斷和治療方面都有獨到的見解和手法。

據法拉盛血管中心負責人介紹，久站是靜脈曲張最大的原因，像餐飲業、百貨服務員、髮型設計師、賣場人員、護理人員等常久站立的人，較容易罹患靜脈曲張。若發現自己有靜脈曲張症狀時，最好是趕快就醫處理，在臨床上，有些嚴重的靜脈曲張者因血液回流不良造成深層靜脈栓塞，更嚴重者還可能造成致命性的肺栓塞，有3成的致死率，不得不慎。靜脈中有瓣膜助血液向下順流，閉合時可防止血液逆流。當下肢壓力過高時，瓣膜閉合的能力變弱，發生血液逆流，使得血液囤積在靜脈中，導致血管腫脹、變形，稱為靜脈曲張，又稱靜脈瘤、浮腳筋。該病最常發生在下肢，早期一般不會有明顯症狀，通常會從腿部痠痛、腫脹、無力、沉重、疲勞開始，之後漸漸在小腿開始突出腫大的青筋，接著出現癢、脹、痛、皮膚粗糙、易出血發炎的情況。中心有多達十多名的專業醫療團隊，專門從事血管和靜脈手術。各部室通過最新的診斷儀器，以最快和精確的診斷結果匯總給醫生，為每位患者提供個性化的治療方案。

法拉盛血管中心服務範圍包括：糖尿病、重度吸煙者、血壓、肥胖、心臟病、外周動脈疾病或任何其他慢性疾病。法拉盛血管中心專業醫生和外科醫生會通過先進的微創手術診斷和治療這些疾病，簡單便捷、不需要麻醉，大多數患者在手術後能立即看到結果。中心接受所有醫療保險 ，如果認為有臨床必要，這些保險通常會支付手術費用。營業時間：週一至週六，8am-6pm；電話：718-799-0767；法拉盛血管中心地址：132-49 41st Rd, Ste 1B, Flushing, NY 11355。