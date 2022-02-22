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David M. Peterson提供9/11受害免費諮詢詳細解釋受害權益和經濟賠償

紐約訊

David M. Peterson律師提供9/11襲擊的受害者和他們的家人免費諮詢。Paterson律師提醒，9/11已過去二十年，相關的2021年詹姆斯·札德羅加9/11健康和賠償法案以及2015年重新授權法案（札德羅加法案）規定，遭到2001年9/11攻擊的受害人有權得到醫療和健康方面的賠償。2019年，當局更將札德羅加法案的有效期限延長到2090年，讓受到2001年9/11襲擊的受害者有機會在生命中任何時段，都可申報賠償。

 

世貿中心健康計畫和受害者賠償基金授予有資格的曼哈頓下城居民免費的醫療照護，以及某些由9/11襲擊衍生出來包括癌症等的健康狀況賠償。世貿中心健康計畫提供免費的醫療檢測、醫療篩查、癌症照護、藥物和與9/11相關疾病的終身醫療，包括癌症。該計畫還含蓋多種呼吸疾病和大約70多種癌症的醫療給付。納入世貿中心健康計畫照護的區域包括曼哈頓休斯頓街以南和布魯克林一部分地段。

 

此外，受害者賠償基金（VCF）提供經濟賠償給那些因9/11而承受身體傷害或罹患疾病的人們。同時，VCF也提供賠償給那些因爲9/11而罹患疾病致死的家人。符合資格的受益人指的是那些因為9/11恐怖襲擊而引發呼吸和消化疾病以及超過70多種癌症的救援人員、下城工作者、居民和學生。至2020年底，VCF已經發放將近77.6億美元給34,400多人。

 

過去兩年，COVID-19疫情使得癌症患者在內的許多受害人，不願意出門去接受醫療治療。2020年6月，網上舉辦的調查顯示，疫情期間有40%的美國人避免醫療照顧。臨時中斷或延誤例常和非緊急的醫療檢查，有可能給個人健康帶來嚴重甚至致命的影響。常規防禦性治療，比如結腸鏡檢查、乳房X光檢查和前列腺篩查，可以在早期檢測出疾病和健康情況，也就是說很多時候是在疾病變得更嚴重和致命之前就能檢測到。年度健康篩查可以幫助那些沒有感覺卻有症狀，以及可能錯失治療時機的患者及時發現病況。

 

除了診斷潛在的健康問題或早期的疾病，常規的醫療照顧對那些現在或之前有癌症的人們也至關重要。癌症病人需要經常檢查來監測癌症的變化及研判其嚴重性，並確保癌症沒有復發。

 

COVID-19更加容易影響到那些現在或之前有癌症的人。疫情期間，他們有時候不願意出門去接受醫療檢查或治療，有可能就會讓癌症惡化和擴散到身體其它部位。疾病預防中心鼓勵所有人和癌症生還者，尤其是有慢性病患者，在疫情期間仍然應該安全地尋求常規的醫療照顧。

 

如果你在9/11當時或以後曾在曼哈頓下城，David M. Peterson律師建議你向世貿中心健康計畫和VCF登記。這兩個計畫對那些在曼哈頓下城暴露區生活、工作、做義工或學習的人開放，你有可能有資格拿到賠償和福利。

 

David M. Peterson律師的辦公室每天都在處理上述這些案子，可以協助你準備、填寫以及提交WTC和VCF的申請。該律師事務所聘有會講國語、廣東話和福州話的工作人員。如果你本人或親人（在世或已去世）不確定是否符合資格申報以上賠償，請致電該辦公室：212-430-6352。該辦公室靠近唐人街，位於紐約曼哈頓下城百老匯大道65號17樓（65 Broadway, 17th Floor, New York, NY 10006）。

癌症 曼哈頓 疫情

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