傑克兄弟·北美預製菜品鑒會【紐約站】圓滿舉行。

2月15日在法拉盛 君豪酒家，傑克兄弟·北美108預製菜品鑒會隆重召開，吸引了食品行業及政要220多位嘉賓與會，包括超市、餐館、各個B2B, B2C食品平臺的負責人等等，大家通過參觀展示，現場品嚐18道菜式的預製菜品，共同見證了這一新興食品潮流的快速崛起。

嘉賓現場品嚐了多款預製菜品，包括剁椒魚頭、松鼠魚、香辣牛蛙、番茄魚腐、紅糖糍粑、冰楊梅汁、鮮蝦餅、帶魚卷等等，一道一道端上桌，色型兼具，有大菜風範，而且均只需5-10分鐘烹飪，非常方便。

傑克兄弟創辦人Jack Hwang介紹說，預製菜從形式上可分為即食和即熱，即烹和即配四大類，菜品經過洗、切、搭配、加工完成的，採取冷凍或真空等一系列方式進行包裝保存，購買後只需通過簡單烹調或直接開封即可食用。

美中餐飲業聯合會主席胡曉軍從餐飲業的角度說明：中國菜講究色、香、味、型俱全。餐廳要保障美食和服務，還要考慮降低成本，提高利潤。而客戶的需求總是多變，要好吃方便，還要實惠。如何在餐廳、廚師、客戶三個層面，找到一個平衡點？顯然預製菜提供了一個解決方案。加上北美中餐人材奇缺，好的廚師難找，預製菜解決了餐館老闆的頭痛問題和局限，大大增加了餐館所能供應的菜品。

從最終用戶-消費者的角度，預製菜品還有一段路要走，對有一定要求的客人，如何做到色香味俱全，媲美一些好餐館現做的菜式？或使其更符合北美的健康飲食潮流？甚至在北美生產，以解除一些消費者對食安的疑慮等等。

但對餐飲及食品業者來說，預製菜品是不錯的產品，確實解決了食品供應環節上的關鍵問題，給了業者更多經營的空間。

與會的食品行業嘉賓有米其林飲食CEO 鄭麟先生；新世界商城集團董事長邵連武先生；Peter Chang 創始人Peter Chang先生，CEO Lydia Chang女士；木蘭 William Zhang先生；Sysco紐約區域經理 Thomas Chen先生；紐約中美商會會長江錦鑫；Chowbus Jason Wu先生；ez100 餐飲供應B2B交易平臺副總經理劉戈先生；Freshgogo採購經理Yoyo Zheng；太湖餐飲集團CEO 梁鴻生先生；環球餐飲業集團CEO 何德興先生；敦城大酒樓董事長鄧貴興先生；Tony Guo 先生；全球急凍點心VP Rocky Hui；新中美超市負責人林松良先生；華聯超市余光惠先生；金城發超市負責人吳曉永先生；weee! 紐約王博先生；皇朝豪庭李文先生；David Cheng先生；翁信亮先生。

活動由傑克兄弟品牌管理機構主辦，美中餐飲業聯合會協辦，這是自亞特蘭站、洛杉磯 站活動後的第三場活動，幾乎囊括了華人食品行業的各個生態鏈的企業，從另一角度證明預製菜品蘊含的巨大商業價值。