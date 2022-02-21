法拉盛北極光豪華公寓熱銷開盤優惠免一年管理費 投資自住首選

北極光康斗結合了經典與現代住宅美學，提供一年免管理費優惠，是投資自住者不可錯過的好機會。

由Glacier Equities投資 重整的法拉盛 北極光(Northern Lights)，日前舉行了隆重的開幕儀式，將這62套公寓住宅推出給廣大僑胞。開盤提供一年免管理費的優惠，歡迎投資者或自住者把握。

座落於皇后區 法拉盛北方大道的148-09號北極光康斗，是一座戰前都鐸風格的四塔式門控開發項目，帶有中央景觀庭院。建築物建於1926年，擁有廣闊的佔地及保有原風格並加入全新設計，包括原始壁爐、定制木製品和造型。配合Glacier現代翻新技術及全新設施套件結合，重新設計了走廊、大堂和其他公共區域，不僅保有了古蹟式的建築外觀，更擁有現代住宅工藝的奢華。北極光擁有便捷的交通及所有生活所需，可謂是一座「封閉式綠洲」，讓住屋者享受到洗盡鉛華的舒適環境。

所有翻新的住宅內部都提供了經典建築和現代裝飾的罕見組合，購買者將在家中享受超大窗戶、光線充足的房間和挑高的天花板。一些住宅包括家庭辦公室和燃木壁爐，多數住宅配備內置洗衣機/烘乾機。翻新的廚房和浴室、新的Terra Legno木地板、定制的木製品/模具和門框、精選住宅中的石壁爐/壁爐、浴室中提供輻射加熱的地板，每一項都提升了住屋永恆的細節。廚房配備通風抽油煙機、Lucenti Interiors廚櫃、瀑布檯面和瓷磚後擋板、Bertazzoni和Blomberg電器。北極光康斗備有先進機器的開放洗衣房、出租的居民儲藏室和可視對講門鎖，還有最先進的健身中心、兒童遊樂室和休息室，以及一個Tulu共享設備室。

Glacier Equities為房地產私募股權公司，專業收購和開發未充分利用的房地產，並在紐約三州地區重新定位。Glacier利用獨特的商標方法重新開發經典物業，提供高質量的翻新、資本改進、戰略營銷和品牌推廣，擁有與居民、公寓委員會/HOA和無數其他利益相關者合作的50多年經驗。公司負責人邁爾斯·霍恩（Myles Horn）以成功重新定位西村印刷廠而聞名，其他成就還包括位於布朗克斯的Skyview Riverdale、艾姆赫斯特的大陸公園、位於皇后區的600套Helmsley Portfolio、位於皇后區的500個單位的Birchwood投資組合、位於Water's Edge的Towers等。Glacier Equities目前正在進行的項目包括曼哈頓、皇后區和布魯克林的多個重建項目，是家商譽、品質皆深獲肯定與推崇的優質建商。

法拉盛北極星豪華公寓(Northern Lights)現有一至三房全新裝修房屋可隨時入住。坪數從733平方英尺到1,750平方英尺不等，價格從39,000美元起。華人總代理Landmark International Real Estate提供完善的銷售服務，歡迎上網https://northernlightsny.com/查看空房情況。如需預約現場銷售廊並參觀樣品住宅，請電：917-530-5075、646-875-1762，聯繫Lucy Lu。