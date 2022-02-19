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現代汽車榮獲編輯首選大獎

紐約訊
The 2022 Tucson
The 2022 Tucson

現代汽車榮獲業界最多Car and Driver網站2022年編輯首選大獎，共有十一台獨特的車款獲獎。獲得編輯首選大獎的車，都是Car and Driver一年一度評選出來的業界頂級汽車、卡車、跨界車以及休旅車，為Car and Driver編輯們想親自擁有並推薦給讀者與親朋好友的車款。Car and Driver評估了美國市場上大約四百種車款：https://www.caranddriver.com/features/a38873223/2022-editors-choice/。

在2022年，以下的現代汽車獲得了編輯首選大獎：1.Accent；2.Elantra N；3.Ioniq 5；4.Kona；5.Kona Electric；6.Palisade；7.Santa Cruz；8.Santa Fe；9.Sonata；10.Tucson；11.Veloster N。

北美現代汽車產品計劃總監Ricky Lao表示：「我們非常榮幸現代汽車能有11款車型獲得2022年Car and Driver編輯首選大獎，為業界最多。這十一台車代表了我們產品陣容的絕大部分，涵蓋了幾乎所有的市場需要。我們很高興Car and Driver能認可我們這麼多車型的整體優越性。」

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案，為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車以及電動車陣容。在2021年，北美現代汽車的820家經銷商在美國總共銷售了超過七十三萬輛車，其中近半是在現代汽車阿拉巴馬製造廠生產的。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部Facebook查詢更多相關信息。

The Hyundai Santa Fe
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The Hyundai Elantra N
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