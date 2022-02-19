我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美情報：俄列烏克蘭高官名單 一旦入侵將暗殺或逮捕

冬奧／男子自由式滑雪 美國衛冕失敗 紐西蘭小將奪金

信心商業駕校提供 Q&A 釋疑 您是否需要完成ELDT入門級駕駛員培訓課程？

紐約訊

因應2/7交通局對商業駕駛員要求的新法規，信心商業駕駛學校提供學員常見問題的解答釋疑。

問：我的CDL是2022年2月7日之前簽發的，如果我想在2022年2月7日或之後申請升級到更高等級的CDL，應該怎麼辦？

答：您必須先完成CDL所需的ELDT入門級駕駛員課程，然後才能參加CDL路試測試。

問：我的CLP是在2022年2月7日之前簽發的，又該怎麼辦？

答：您無需完成ELDT入門級駕駛員培訓課程，只要在您CLP或更新的CLP到期之前獲得CDL即可。

問：我的CDL是於2022年2月7日之前獲得的，如果我在2022年2月7日或之後首次申請S、P或H准駕背書，該怎麼辦？

答：您必須完成ELDT入門級駕駛員培訓課程，然後才能獲准參加S或P路面測試或H知識測試。

問：如果我在2022年2月7日之後獲得CLP，又怎麼辦？

答：您必須先完成ELDT入門級駕駛員培訓課程，然後才能參加CDL路面測試、S或P路面測試或H知識筆試。

問：我在2022年2月7日之前獲得了CDL，該怎麼辦？

答：即使之前獲得的CDL需要更新延期，您也無需完成ELDT入門級駕駛員培訓課程。

問：我在2022年2月7日之前獲得了S、P或H背書，該怎麼辦？

答：您不需要為之前簽發的背書完成ELDT入門級駕駛員培訓課程，即使已失效需要延期。

問：我在2022年2月7日之前獲得了CLP，但CLP在我準備CDL路試之前就過期了，該怎麼辦？

答：您必須先完成所需的ELDT入門級駕駛員培訓課程，然後才能參加CDL路面測試。

擁有貨櫃車、巴士、汽車、摩托車全部教練資質的唯一華人教練Jacky李經營的信心商業駕校，因秉持高標準、嚴格要求的高品質教學，考試通過成功率高，獲得聯邦FMCSA與紐約市政府指定的商業駕駛員培訓機構授權。針對2/7的FMCSA新的法規，該校提供商業駛駛員入門基礎課網課。這個課程可以讓初學者知道商業駕駛的基礎，包括如何夜間行駛、遇到檢查如何處置、在駕駛過程中飲食如何調整等必備常識。詳情請洽信心商業駕校（J&S Reliance Driving School），辦公室地址：98-07 Astoria Blvd, 2FL, East Elmhurst, NY 11369，報名電話：718-205-6789、347-269-4001。

紐約市 汽車 華人

上一則

CMP人力中心中文初級電腦班 2/23 開課 免費教授基礎電腦及數碼入門

下一則

現代汽車榮獲編輯首選大獎

延伸閱讀

HAB銀行 定期存款優惠利率13個月0.98%

HAB銀行 定期存款優惠利率13個月0.98%

紐約幼獅青少年管弦樂團 日前宣布全年音樂會及活動

紐約幼獅青少年管弦樂團 日前宣布全年音樂會及活動
凍雨、雪再襲紐約 1小時驟降20℉

凍雨、雪再襲紐約 1小時驟降20℉
紐約4日再迎大雪、凍雨 市府發交通警告

紐約4日再迎大雪、凍雨 市府發交通警告
冬季風暴襲美中 積雪逾呎 近5000航班取消

冬季風暴襲美中 積雪逾呎 近5000航班取消

熱門新聞

李尤娜生前任職的公司「Splice」14日發表聲明悼念。(截自Splice Instagram)

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

2022-02-14 14:32
紐約市教育局高中入學新規，不再使用標準化考試成績及出勤率作為入學依據。(本報檔案照)

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

2022-02-10 10:12
李尤娜生前任職的公司「Splice」，14日發表聲明悼念。(截自Splice Instagram)

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

2022-02-15 14:19
25歲非洲裔男嫌納許(Assamad Nash)，14日被押出警局時，表示自己沒有殺人，也不知道發生什麼事。記者顏嘉瑩/攝影

紐約市韓女遭非裔男尾隨入室刺死 嫌：我沒有殺人

2022-02-14 13:22
為紐約市和上州威徹斯特郡350萬用戶供應電和煤氣的愛迪生電力公司，工人正在架設供電線路。(取自愛迪生公司Flickr)

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

2022-02-11 10:05
因今年1月居民樓收到高昂的天然氣與電氣費用，政府要求聯合愛迪生公司重新核查上月帳單；圖為示意圖。(本報檔案照)

「我們付不起」紐約華裔夫婦1月電費漲近三倍

2022-02-17 16:27

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 美8金排第3 中國8金排第4

1張圖／冬奧獎牌榜 美8金排第3 中國8金排第4
Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強
2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書

2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書
拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標
「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩