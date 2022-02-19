KEC Academy 暑期班招生 課程豐富 幫助學子取得優異成績

紐約時報競賽課教師耶魯大學Dr. Jeffery。

在大紐約地區久負盛名的KEC Academy暑期課程開始招生了，豐富的課程不僅能幫助同學們在學校取得優異的成績，還能為將來的大學申請增加砝碼。每年著名的《紐約時報 》暑期閱讀寫作競賽是非常重要的賽事，KEC特聘名師Jeffrey博士指導，每年獲獎學生無數。能夠在這個寫作競賽中獲獎，將會是將來大學申請材料中最吸引錄取官眼球的閃光點。

KEC Academy的寫作導師Jeffrey博士畢業於耶魯大學 英文系，擁有英國劍橋大學文學碩士及加州大學伯克利分校英文博士學位。多年來他指導學生參加作文競賽，幫助學生獲得多個獎項並被耶魯等名校錄取。在2021年暑期的《紐約時報》寫作競賽課中，KEC每週都有學生獲獎。整個暑期，《紐約時報》在全球範圍內共評選出了10個第一名，KEC的學生就獨佔兩名，取得了令人驚歎的優異成績。在剛剛揭曉的2021年Scholastic寫作競賽中，據不完全統計，KEC有32名學生獲得64個獎項，其中金獎17個、銀獎25個，再次證明了Jeffrey老師大師級的實力。這個暑假，Dr. Jeffrey將繼續執教紐約時報寫作競賽課，相信他一定可以帶領孩子們續寫輝煌。

AP課程是高中所有課程中最具挑戰性的課程，許多大學都很看重，特別是名校，會以申請人的AP成績如何來判斷其學術能力。同時，不少大學接受優秀（4分以上）的AP成績，允許學生到了大學後免修相同的課程，為學生嘗試提前畢業或多修一個專業提供了彈性的運用空間。暑假期間，KEC將為同學們開辦多個學科的AP先修課，如微積分、物理、化學、生物、英文文學經典閱讀等，幫助同學們打好堅實的基礎。

這兩年的統計資料顯示，優秀的SAT 成績對學生能夠申請名牌大學起著至關重要的作用。KEC SAT暑期衝刺班的教師均有教師執照，具有多年SAT培訓經驗，對SAT學習有獨到的見解和心得，並親自編寫或挑選教材及輔導材料。

除此之外，KEC學習中心的英文經典賞析課程選取學校學習中常見的英文經典作品，向同學們系統地講解每部作品，包括作者生平、寫作背景、故事內容、主要情節、代表人物、敘述方法、所產生的影響等，使學生對作品有一個完整的瞭解，為將來在高中英文課程中的進一步學習打下良好的基礎。七年級以上的學生都可以參加。

以上所有課程為小班線上授課，其中《紐約時報》寫作競賽課在下午4點以後，不影響學生其它暑期安排。名額有限，越早報名折扣越大，請報名從速。同時，KEC Academy也常年提供一對一和一對二私教，報名請查看網站註冊網頁：www.kec-academy.org/register。歡迎家長聯繫，電話：732-200-5850，電郵：[email protected]。