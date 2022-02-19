順利貸款助您成功獲得銀行房貸 專精住宅商業多種樓宇

對大部分人來說，在美國置產才算是真正實現「美國夢」。眾所周知，紐約的地產增值空間大，購屋絕對是投資 自住的最佳方式。然而，購屋需要很大一筆資金和投資，大多數人需要通過銀行貸款 來解決買房的資金問題。順利貸款由秦凌註冊會計師親自主理，公司專精住家、商業樓宇的房貸。秦凌在法拉盛擁有自己的會計辦公樓，並擁有註冊會計師執照（Certified Public Accountant，簡稱CPA），不僅熟悉房產各項稅務，更擁有眾多銀行的貸款資源，能結合稅務知識為您成功獲得低利率貸款。

雖然受疫情等影響，但無論是皇后區、布碌崙、曼哈頓還是長島，房市均逆勢上揚，房價 仍不斷上漲。秦凌以其專業的理財角度預測，紐約房價還有上漲空間，仍值得民眾購房。由此可見，紐約地區的房價無論是投資或自住，依舊是購房的好地點，尤其現在通貨膨脹，其貸款利率幾乎為最低點，地產投資仍為最佳投資，是保值的最佳選擇之一。秦凌指出，從金融投資的角度來看，惟有透過銀行貸款，才有獲利空間，達到投資杠杆的目的，因此，透過貸款購屋，是投資客增加回報的最佳方式。

秦凌建議，在申請貸款時需要準備好所有的文件，包括過去兩年的納稅單(1040表)、過去兩年的W2報稅單、最近一個月的薪資單、最近兩個月的銀行月結單等。銀行及金融機構會從幾個方面審核購屋者的貸款資格，除了工資收入和信用分數會影響到貸款外，每月的開銷有時也會成為一個重要因素。貸款過戶時，費用包括貸款手續費、信用報告費、房屋估價費、文件處理費等。部分購屋者會考慮購買點數來降低每月還貸額， 但在過戶時要付點數費。秦凌提醒購屋者，通常能保持貸款七年以上，再考慮買點數，因為有點數和無點數貸款在第七年還貸額相同，否則差異不大。

順利貸款提供房屋貸款、投資物業貸款、外國人貸款，另有SBA聯邦小型企業商業貸款，可幫小商家創業及拓展生意。秦凌同時推出投資房不查收入貸款計畫，僅需提供貸款銀行基本材料，不需審核收入即可獲得貸款。

順利貸款由註冊會計師秦凌主理，她是美國國稅局(IRS)授權稅務代理人，提供專業稅法和房貸服務。

順利貸款公司由秦凌註冊會計師主理(NMLS#1492110)，精通美國地產稅法，為您提供專業完善的貸款服務。順利貸款地址：34-03 Broadway, Astoria, NY 11106，電話：(347)599-6064，須預約，詳情請與順利貸款直接洽談。