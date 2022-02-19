我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美情報：俄列烏克蘭高官名單 一旦入侵將暗殺或逮捕

冬奧／男子自由式滑雪 美國衛冕失敗 紐西蘭小將奪金

順利貸款助您成功獲得銀行房貸 專精住宅商業多種樓宇

紐約訊

對大部分人來說，在美國置產才算是真正實現「美國夢」。眾所周知，紐約的地產增值空間大，購屋絕對是投資自住的最佳方式。然而，購屋需要很大一筆資金和投資，大多數人需要通過銀行貸款來解決買房的資金問題。順利貸款由秦凌註冊會計師親自主理，公司專精住家、商業樓宇的房貸。秦凌在法拉盛擁有自己的會計辦公樓，並擁有註冊會計師執照（Certified Public Accountant，簡稱CPA），不僅熟悉房產各項稅務，更擁有眾多銀行的貸款資源，能結合稅務知識為您成功獲得低利率貸款。

雖然受疫情等影響，但無論是皇后區、布碌崙、曼哈頓還是長島，房市均逆勢上揚，房價仍不斷上漲。秦凌以其專業的理財角度預測，紐約房價還有上漲空間，仍值得民眾購房。由此可見，紐約地區的房價無論是投資或自住，依舊是購房的好地點，尤其現在通貨膨脹，其貸款利率幾乎為最低點，地產投資仍為最佳投資，是保值的最佳選擇之一。秦凌指出，從金融投資的角度來看，惟有透過銀行貸款，才有獲利空間，達到投資杠杆的目的，因此，透過貸款購屋，是投資客增加回報的最佳方式。

秦凌建議，在申請貸款時需要準備好所有的文件，包括過去兩年的納稅單(1040表)、過去兩年的W2報稅單、最近一個月的薪資單、最近兩個月的銀行月結單等。銀行及金融機構會從幾個方面審核購屋者的貸款資格，除了工資收入和信用分數會影響到貸款外，每月的開銷有時也會成為一個重要因素。貸款過戶時，費用包括貸款手續費、信用報告費、房屋估價費、文件處理費等。部分購屋者會考慮購買點數來降低每月還貸額， 但在過戶時要付點數費。秦凌提醒購屋者，通常能保持貸款七年以上，再考慮買點數，因為有點數和無點數貸款在第七年還貸額相同，否則差異不大。

順利貸款提供房屋貸款、投資物業貸款、外國人貸款，另有SBA聯邦小型企業商業貸款，可幫小商家創業及拓展生意。秦凌同時推出投資房不查收入貸款計畫，僅需提供貸款銀行基本材料，不需審核收入即可獲得貸款。

順利貸款由註冊會計師秦凌主理，她是美國國稅局(IRS)授權稅務代理人，提供專業稅法和房貸服務。

順利貸款公司由秦凌註冊會計師主理(NMLS#1492110)，精通美國地產稅法，為您提供專業完善的貸款服務。順利貸款地址：34-03 Broadway, Astoria, NY 11106，電話：(347)599-6064，須預約，詳情請與順利貸款直接洽談。

貸款 投資 房價

上一則

現代汽車榮獲編輯首選大獎

下一則

KEC Academy 暑期班招生 課程豐富 幫助學子取得優異成績

延伸閱讀

放檢測者鴿子 紐約2醫療業者收40萬元罰單

放檢測者鴿子 紐約2醫療業者收40萬元罰單
財經簡訊

財經簡訊
紐約幼獅青少年管弦樂團 日前宣布全年音樂會及活動

紐約幼獅青少年管弦樂團 日前宣布全年音樂會及活動
遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產

遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產
資深秦凌註冊會計師 淺談本年度報稅相關事項

資深秦凌註冊會計師 淺談本年度報稅相關事項

熱門新聞

李尤娜生前任職的公司「Splice」14日發表聲明悼念。(截自Splice Instagram)

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

2022-02-14 14:32
紐約市教育局高中入學新規，不再使用標準化考試成績及出勤率作為入學依據。(本報檔案照)

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

2022-02-10 10:12
李尤娜生前任職的公司「Splice」，14日發表聲明悼念。(截自Splice Instagram)

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

2022-02-15 14:19
25歲非洲裔男嫌納許(Assamad Nash)，14日被押出警局時，表示自己沒有殺人，也不知道發生什麼事。記者顏嘉瑩/攝影

紐約市韓女遭非裔男尾隨入室刺死 嫌：我沒有殺人

2022-02-14 13:22
為紐約市和上州威徹斯特郡350萬用戶供應電和煤氣的愛迪生電力公司，工人正在架設供電線路。(取自愛迪生公司Flickr)

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

2022-02-11 10:05
因今年1月居民樓收到高昂的天然氣與電氣費用，政府要求聯合愛迪生公司重新核查上月帳單；圖為示意圖。(本報檔案照)

「我們付不起」紐約華裔夫婦1月電費漲近三倍

2022-02-17 16:27

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 美8金排第3 中國8金排第4

1張圖／冬奧獎牌榜 美8金排第3 中國8金排第4
Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強
2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書

2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書
拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標
「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩