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東方棕泉大型休閒會所 2/18隆重新張 美容美髮足療推拿芳香療法

紐約訊
位於法拉盛的東方棕泉大型休閒會所是全方位的養生會館，每一角落都注入業者充滿匠心情懷的精心設計。
位於法拉盛的東方棕泉大型休閒會所是全方位的養生會館，每一角落都注入業者充滿匠心情懷的精心設計。

位於法拉盛的東方棕泉大型休閒會所，訂於2/18(週五)中午12:30舉行盛大的開業儀式，當天提供特惠養生專案給僑胞，歡迎各界光臨指教。

東方棕泉大型休閒會所是紐約私享停車場的一站式美容休閒會所，是集美容、美髮、按摩、足療、推拿和芳香療法等為一體的輕奢級別休閒會所，為繁忙的紐約賓客提供一個放鬆、休閒、留宿的好去處。

東方棕泉大型休閒會所擁有全新一流的高檔裝潢和無敵的養生理療服務，所有細節無不令人留下深刻印象。會館位於法拉盛植物園附近，避開巿中心的人潮；整體風格充滿古風古韻，一進大廳就充分感受到輕鬆愉悅的情緒，靜謐而舒服。無論幾點鐘，會所裡的光線永遠柔和，一踏入其中就仿佛置身另一個世界。這種感覺恰恰符合東方棕泉的初衷：讓每一位身處於匆忙城市裡的人，可以依然擁有一些可貪戀的美好時光。

美髮部由著名美髮設計師阿明親自主理，美容部由經驗豐富、專精面部淋巴穴位按摩的美容師主理。全方位的理療，提供從精神面貌貫穿至全身的非凡體驗，傳承中醫理療，庇佑遊子身心，傳遞健康於他鄉之客。Health Wellness Center會所自備停車場，地址：136-20 Booth Memorial Ave., Flushing, NY 11355，預約電話：718-683-5888、718-737-1918。

法拉盛 植物園

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