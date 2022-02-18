聯合報稅 H&RBLOCK 詳解有關退休計畫的報稅問題

聯合報稅公司提供以下列表，幫助瞭解什麼樣的收入可申請到EITC退稅。

有關退休 計畫的報稅 問題，聯合報稅公司表示，首先需要明確您的退休計畫類型，例如是否是符合減稅的退休計劃，或是否符合減稅的年金。

您可能需要與您的雇主或幫您建立帳戶的公司核實，如果您在合格退休計畫中收回成本，或者在非合格年金合同中收回投資金額，亦或非合格年金之前的任何提取金額中聯邦所得稅是否從提取金額中扣除，這些都會體現在表格1099-R上。

有關EITC低收入退稅的要求：1.家庭成員需要有有效的社會安全號碼；2.有效工作許可證（工卡）必須在您計畫申報稅表 到期日前收到（包括延期）。對於EITC退稅，稅務局接受社安號碼上面寫著「在授權下工作有效」文字。對於EITC，聯邦稅務局不接受：1.個人納稅人識別號（ITIN）；2.收養納稅人識別號（ATIN）；3.社安卡上寫著「不允許受雇用」的文字。

今年最高EITC退稅額度：1.如果沒有符合條件的兒童在稅表上，最多可以退1502美元；2.如果有1名符合條件的兒童在稅表上，最多可以退3618美元；3.如果2名符合條件的兒童在稅表上，最多可以退5980美元；4.如果3名或以上符合條件的兒童在稅表上，最多可以退6728美元。

聯合報稅ALLSTATE TAX AND ACCOUNTING INC向全體華人提供美國一流大公司的專業服務，且依然保持華人社區的收費標準。該公司擁有豐富的國際稅務申報經驗，具體細節請諮詢聯合報稅H&R BLOCK。地址：39-20 Main Street, Ste 2F, Flushing, NY 11354；電話：718-461-0778；郵箱：[email protected]。