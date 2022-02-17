紐約幼獅青少年管弦樂團 日前宣布全年音樂會及活動

紐約幼獅青少年管弦樂團音樂總監暨指揮鍾啟仁。

紐約幼獅青少年管弦樂團日前宣布全年音樂會及活動，包括重頭戲的六月中旬林肯中心音樂會、三月底與六月初的臺灣會館音樂會以及全年徵召團員等，敬請各界及早撥冗安排出席。

該團年度盛事為林肯中心愛麗絲·塔莉廳(Alice Tully Hall, Lincoln Center)音樂會，時間為6月18日周六下午7時半，地點在曼哈頓西城百老匯 大道1941號。此外，年度耶誕音樂會亦已排定於12月18日周日下午4時舉行，地點在皇后區卡多索高中禮堂，地址為：5700 223rd St, Bayside, NY 11364。上述各項音樂會均獲紐約市 文化事務局大力贊助。

今年最早登場的音樂會將於3月26日周六下午4時在紐約臺灣會館舉行，由幼獅師生表演才藝演奏，地點在法拉盛 紐約臺灣會館：137-44 Northern Blvd, Flushing, NY 11354。另一場同樣在臺灣會館舉辦的音樂會，排在6月4日周六下午7時。以上臺灣會館音樂會均為免費入場，歡迎各界踴躍前去聆賞。

2022-23年該團活動尚有招募新團員，每周六在MS158初中甄試及排練，地址為：46-35 Oceania Street, Bayside, NY 11361。如今團方亟待新血加入，以壯陣容聲勢，招收對象為10至18歲青年學子，需具備樂器學習經驗，樂器包括小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、長笛、雙簧管、豎笛、低音管、法國號、小號、長號、低音號與打擊樂器等。

上述各項活動均由樂團藝術總監方秀蓉以及行政總監張俊生統籌策劃，音樂總監暨指揮為鍾啟仁，管樂老師為張若葳與廖信惠，打擊樂老師為林季靜。

各項詳情請洽方秀蓉總監：917-912-8288、張俊生總監：347-306-2511，網址：www.YouthOrchestra.com，電郵：[email protected]。