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2021績優清寒學生獎助學金 即日起開放申請

紐約訊
2020年績優清寒學生獎助學金頒獎典禮合照(前排右七國際教育慈善基金會協全美華商總會會長陳焱焱女士)。
2020年績優清寒學生獎助學金頒獎典禮合照(前排右七國際教育慈善基金會協全美華商總會會長陳焱焱女士)。

2021績優清寒學生獎助學金，由全美華商總會暨國際教育慈善基金會聯合贊助主持。商會成立於2017年底，並於2018年開始為社區中需要幫助的學生頒發助學金，舉辦至今，助學金發放獲得了良好的社會反響。「2021年度績優清寒學生獎助學金」申請現已開放，凡符合申請資格的華裔學子，可在2月28日前遞交預申請表，並於5月15日前提交全部申請材料。

美國誠億投資集團董事長、國際教育慈善基金會協全美華商總會會長陳焱焱女士表示：她自2011年來美後，發現社會上有許多需要幫助的家庭。她認為有能力者應盡力回報社會，因此集結21名中美企業人士，在2017年底成立基金會，為家境清寒的學生求學提供機會。

陳焱焱女士表示：在過去的兩年裡，國際教育慈善基金會協全美華商總會，積極資助了多個組織和個人，其中包括：捐助了醫療費救助一名罹患眼癌來美治療的中國孩子，經過治療孩子已經獲得痊癒並回國；持續十年捐助廣西芝了小學，給學生創造良好教育條件並組織了「十年幫扶，十年相約」公益活動；此外，還捐款給中國「關愛鄉村教師·百人計畫」公益活動，支持鄉村教師赴北京進行交流學習，持續提升教育水準和職業水準。

「2021年度績優清寒學生獎助學金」提供每人1000美元的助學金。申請資格：家庭年收入五萬元以下的全美全職高中或大學生可參與。申請手續：登錄網站www.iecfoundation.org下載報名表，將以下所有材料的PDF版本發送至[email protected]：1. 填好的報名表；2. 申請學生的自傳及對自己人生的規劃或期許（英文）；3. 2021年2個學期成績單和2封推薦信。4. 於5月15日前，將正式申報完成的2021年家庭報稅的1040稅表表頭兩頁發送至[email protected]。如有問題請諮詢基金會：516-708-9353或[email protected]。地址：111 Great Neck Rd, Ste 208, Great Neck, NY 11021。

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