親情健保Affinity by Molina Healthcare2月14日重新開放所有社區服務中心

有關社區服務中心位置和營業時間的完整列表，請參此圖表。

親情健保 Affinity by Molina Healthcare（前身為 Affinity Health Plan），於2月14日星期一，在情人節表達愛心，將紐約市 各行政區和拿索郡、薩福克郡、橙郡、羅克蘭郡、或威徹斯特郡的所有社區服務中心重新開放大門。訪客和工作人員的健康和福祉對親情健保來說至關重要，他們的代表渴望親自為大家服務，回答各類有關健康保險 的問題，口罩和社交距離的規則將適用。

親情健保Affinity by Molina Healthcare的使命是，通過提供高質量的醫療保健來改善其成員的健康和生活。親情健保計劃Affinity，於2021年被Molina Healthcare, Inc.收購，繼續為其在紐約市以及為紐約市各行政區和拿索郡、薩福克郡、橙郡、羅克蘭郡的成員提供服務。

Molina是一家財富500強的公司，通過各州保險市場提供Medicaid和Medicare計劃管理式護理服務。截至2021年9月30日，Molina Healthcare通過其在地區運營的健康計劃，為全美約480萬會員提供服務。有關Molina Healthcare的更多信息，請訪問：molinahealthcare.com。