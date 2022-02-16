我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美官員稱普亭要部隊準備行動 曝部分俄軍進入開火位置

冬奧／自由式滑雪男子坡面障礙賽 美國金包銀

親情健保Affinity by Molina Healthcare2月14日重新開放所有社區服務中心

紐約訊
有關社區服務中心位置和營業時間的完整列表，請參此圖表。
有關社區服務中心位置和營業時間的完整列表，請參此圖表。

親情健保Affinity by Molina Healthcare（前身為 Affinity Health Plan），於2月14日星期一，在情人節表達愛心，將紐約市各行政區和拿索郡、薩福克郡、橙郡、羅克蘭郡、或威徹斯特郡的所有社區服務中心重新開放大門。訪客和工作人員的健康和福祉對親情健保來說至關重要，他們的代表渴望親自為大家服務，回答各類有關健康保險的問題，口罩和社交距離的規則將適用。

親情健保Affinity by Molina Healthcare的使命是，通過提供高質量的醫療保健來改善其成員的健康和生活。親情健保計劃Affinity，於2021年被Molina Healthcare, Inc.收購，繼續為其在紐約市以及為紐約市各行政區和拿索郡、薩福克郡、橙郡、羅克蘭郡的成員提供服務。

Molina是一家財富500強的公司，通過各州保險市場提供Medicaid和Medicare計劃管理式護理服務。截至2021年9月30日，Molina Healthcare通過其在地區運營的健康計劃，為全美約480萬會員提供服務。有關Molina Healthcare的更多信息，請訪問：molinahealthcare.com。

健保 紐約市 保險

上一則

紐約長島連環殺人案現關鍵證據 警重啟調查

下一則

「虎年吉祥」元宵雲端晚會 精采曲藝解鄉愁

延伸閱讀

華埠追悼李尤娜 疾呼市府行動 「亞裔社區受夠了」

華埠追悼李尤娜 疾呼市府行動 「亞裔社區受夠了」
嚴打槍枝犯罪 抽查長巴行李

嚴打槍枝犯罪 抽查長巴行李
聯合市社區春節慶祝活動 首次由華人主辦

聯合市社區春節慶祝活動 首次由華人主辦
紐約市韓女遭非裔男尾隨入室刺死 嫌：我沒有殺人

紐約市韓女遭非裔男尾隨入室刺死 嫌：我沒有殺人
加州健保系統出包 許多病人快兩周拿不到處方藥

加州健保系統出包 許多病人快兩周拿不到處方藥

熱門新聞

紐約市教育局高中入學新規，不再使用標準化考試成績及出勤率作為入學依據。(本報檔案照)

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

2022-02-10 10:12
李尤娜生前任職的公司「Splice」14日發表聲明悼念。(截自Splice Instagram)

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

2022-02-14 14:32
李尤娜生前任職的公司「Splice」，14日發表聲明悼念。(截自Splice Instagram)

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

2022-02-15 14:19
為紐約市和上州威徹斯特郡350萬用戶供應電和煤氣的愛迪生電力公司，工人正在架設供電線路。(取自愛迪生公司Flickr)

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

2022-02-11 10:05
25歲非洲裔男嫌納許(Assamad Nash)，14日被押出警局時，表示自己沒有殺人，也不知道發生什麼事。記者顏嘉瑩/攝影

紐約市韓女遭非裔男尾隨入室刺死 嫌：我沒有殺人

2022-02-14 13:22
紐約市房租回到疫情前水平，曼哈頓房源驟減83%。（市長辦公室提供）

紐約市房租開年狂飆 供不應求閒置房源驟減超80%

2022-02-10 12:02

超人氣

更多 >
紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機
1張圖／冬奧獎牌榜 美排第3 中國第6 挪威1日收3金居首

1張圖／冬奧獎牌榜 美排第3 中國第6 挪威1日收3金居首
女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰

女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰
凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？

凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？
華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨

華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨