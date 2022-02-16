雲頂世界卡茨基爾賀虎年新春歡興滿堂

左起雲頂世界賭博遊戲營運高級副總裁Jack Kennedy、雲頂世界卡茨基爾Catskills國際市場副總裁陳國輝Peter Chan、雲頂世界美東市場總監Darlene Monzo及美東總裁Robert DeSalvio，一起恭賀新年。

農曆虎年大年初六，雲頂世界卡茨基爾Catskills賭場特別舉行醒獅採青賀歲表演，嘉賓雲集共賀新歲，場面熱鬧、氣氛歡愉。

雲頂世界美東總裁Robert DeSalvio在致詞時表示︰「歡迎大家蒞臨雲頂世界卡茨基爾Catskills農曆新年慶祝活動。農曆新年代表著新的景氣、繁榮昌盛、富貴吉祥，世界各地的亞裔 都會一起慶祝。今年，我們將迎接虎年來臨。虎年是力量、勇敢、無畏的象徵，這將是充滿希望和回報的一年。每個農曆新年對我們來說都具有特殊的意義，雲頂世界很榮幸能夠在紐約這個擁有全美最多亞裔的地方營業。作為一家由亞洲集團經營的公司，我們保持著農曆新年的傳統：訂好目標、努力實行並迎來成功。這就是雲頂世界的公司文化！」

今次新年的慶祝活動從舞獅點睛儀式開始，雲頂世界美東總裁Robert DeSalvio、雲頂世界美東市場總監Darlene Monzo、賭博遊戲營運高級副總裁Jack Kennedy及卡茨基爾Catskills國際市場副總裁陳國輝Peter Chan等貴賓，在獅子的眼睛點上硃砂筆墨，象徵給予獅子生命，讓獅子提供保護並在新的一年帶來好運。點眼儀式禮成後，緊接精彩的舞獅採青；三頭醒獅攀上紅色高桿子，由貴賓以紅色長桿舉起青綠的生菜球，獅子採青後把生菜撕開拋向大眾，象徵生生不息、財源滾滾；大家紛紛執生，拾起生菜，撿個橫財就手的好意頭；瑞獅還拉起精美的賀詞，祝大家財源廣進，恭喜發財；瑞獅與財神繼而在整個賭場巡遊，祝福大家生意興隆！

新上任的雲頂世卡茨基爾Catskills國際市場副總裁陳國輝Peter Chan表示，在大年初五已敬送貴賓VISA卡，同時也在賭場內著名的LOTUS荷花中餐館設春宴款待貴賓，反應熱烈，全場爆滿。陳國輝除致深切謝意外，也表示會帶領團隊為貴賓提供最親切殷勤的服務。

雲頂世界卡茨基爾大賭場屬拉斯維加斯式的博彩城，距紐約市 不到100哩，約兩小時車程，可提供鄰近其他賭場無法比擬的娛樂體驗。十萬平方英尺的娛樂空間，擁有一百五十張拉斯維加斯式賭桌，包括：百家樂、輪盤、二十一點、大小及牌九，還有一千六百部最先進老虎機、豪華撲克室及私人高額貴賓廳。

雲頂世界卡茨基爾賭場提供最新穎頂尖的娛樂設備，還有自然純淨的山林美景。賭場酒店現有332間房，包括12間閣樓套房、8間花園套房、7間雙層小居、2個室內泳池及一個水療室和健身 中心，全部五星級設備。

賭場入口右邊酒吧有巨型LED幕牆，播放Catskills的壯觀瀑布，讓賓客猶如親臨其境；360酒吧提供歌手樂隊即時表演節目或實時轉播超級碗大賽等體育賽事；在巨型落地玻璃的Double Top燒烤酒吧，顧客能把賭場外山色美景盡收眼底。

雲頂世界Catskills賭場提供最受亞裔賓客喜好的21點、骰子、百家樂、大小、輪盤和牌九等博彩耍樂，其中牌九遊戲也佔賭場大約三分一的博彩遊戲。特設貴賓私人豪華Lounge和高額賭廳沙龍，提供尊貴VIP服務。為了吸引亞洲賭客，賭場聘請逾二百多名會說中文的華人員工，還找到來自台灣的大廚主理「荷花」中式餐廳，並細心地設置了中文路牌和指示牌。歡迎瀏覽網頁：RWCatskills.com/bustours，瞭解優惠詳情。