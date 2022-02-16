我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美官員稱普亭要部隊準備行動 曝部分俄軍進入開火位置

冬奧／自由式滑雪男子坡面障礙賽 美國金包銀

虎年做出改變努力實現無煙生活！

紐約訊

今年是虎年，虎是力量和勇敢的象徵。讓我們挑戰自己，做出積極的改變。例如，離開行動通訊裝置休息一下、與親友度過一些美好時光、早起5分鐘鍛煉身體，又或者戒煙，以改善整體健康。

戒煙還會成為年輕一代學習的好榜樣。隨著您打破壞習慣並展開健康生活，您的行動也會使年輕的一代從中體會到您的力量與決心。

ASQ《華語戒煙專線》會與您共度戒煙難關。我們的中文戒煙顧問明白，得到幫助會使得戒煙容易些，他們會幫助您找到一個可靠的方法來戒煙。不僅如此，大部分吸煙者完成登記以後，有資格獲得為期兩週的尼古丁戒煙貼片。

戒煙產品，包括尼古丁貼片，是幫助吸煙者戒煙的經證實有效的工具。這些戒煙產品由美國食品和藥物管理局（FDA）的藥物評估和研究中心監管，以確保產品的安全性和有效性，並確保其好處大於任何已知的相關風險。

通過以下方法之一聯繫ASQ《華語戒煙專線》，以瞭解如何使用尼古丁替代療法、技巧（貼士）和工具來幫助您戒煙！

1. 通過簡訊：

發簡訊【戒煙】到66819以獲得幫助戒煙的信息。如欲停止簡訊服務，請隨時發送簡訊【STOP】至66819。您的電話運營商可能會按資訊使用率收費。

2. 通過網絡登記：

請登入www.asq-chinese.org進行登記。

3. 通過電話：

致電ASQ《華語戒煙專線》：800-838-8917進行登記（國、粵語）。

所有資訊將嚴格保密，一切服務均為免費。歡迎吸煙者的家人與朋友致電ASQ《華語戒煙專線》，向專業的戒煙顧問諮詢幫助戒煙的竅門。

請銘記，支持而非批評，也是一份送給戒煙人群很好的禮物。僅是一張寫著鼓勵話語的小卡片，也會是他們在戒煙道路上前進的動力。你的鼓勵會帶來巨大的改變，讓我們一起度過一個有史以來最健康且充滿希望的虎年吧！

ASQ《華語戒煙專線》由美國疾病控制及預防中心資助。自2012年開始，ASQ已經為超過18,000名美國亞裔社區的居民，用粵語、國語、韓語和越南語提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務，符合資格的戒煙者將會獲得兩周免費的戒煙貼片。研究已經證明，ASQ的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。ASQ的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上7:00am至晚上9:00pm（美東時間早上10:00am至淩晨12:00am），網站：www.asiansmokersquitline.org/。

越南 亞裔 FDA

上一則

紐約長島連環殺人案現關鍵證據 警重啟調查

下一則

「虎年吉祥」元宵雲端晚會 精采曲藝解鄉愁

延伸閱讀

華埠追悼李尤娜 疾呼市府行動 「亞裔社區受夠了」

華埠追悼李尤娜 疾呼市府行動 「亞裔社區受夠了」
紐約客談／李尤娜案 或成亞當斯改善治安契機

紐約客談／李尤娜案 或成亞當斯改善治安契機
虎年做出改變努力實現無煙生活！

虎年做出改變努力實現無煙生活！
虎年開始無煙生活 ASQ與你共度戒煙難關

虎年開始無煙生活 ASQ與你共度戒煙難關
市長亞當斯 官邸慶春節

市長亞當斯 官邸慶春節

熱門新聞

紐約市教育局高中入學新規，不再使用標準化考試成績及出勤率作為入學依據。(本報檔案照)

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

2022-02-10 10:12
李尤娜生前任職的公司「Splice」14日發表聲明悼念。(截自Splice Instagram)

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

2022-02-14 14:32
李尤娜生前任職的公司「Splice」，14日發表聲明悼念。(截自Splice Instagram)

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

2022-02-15 14:19
為紐約市和上州威徹斯特郡350萬用戶供應電和煤氣的愛迪生電力公司，工人正在架設供電線路。(取自愛迪生公司Flickr)

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

2022-02-11 10:05
25歲非洲裔男嫌納許(Assamad Nash)，14日被押出警局時，表示自己沒有殺人，也不知道發生什麼事。記者顏嘉瑩/攝影

紐約市韓女遭非裔男尾隨入室刺死 嫌：我沒有殺人

2022-02-14 13:22
紐約市房租回到疫情前水平，曼哈頓房源驟減83%。（市長辦公室提供）

紐約市房租開年狂飆 供不應求閒置房源驟減超80%

2022-02-10 12:02

超人氣

更多 >
紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機
1張圖／冬奧獎牌榜 美排第3 中國第6 挪威1日收3金居首

1張圖／冬奧獎牌榜 美排第3 中國第6 挪威1日收3金居首
女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰

女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰
凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？

凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？
華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨

華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨