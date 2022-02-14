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虎年做出改變努力實現無煙生活！

紐約訊

今年是虎年，虎是力量和勇敢的象徵。讓我們挑戰自己，做出積極的改變。例如，離開行動通訊裝置休息一下、與親友度過一些美好時光、早起5分鐘鍛煉身體，又或者戒煙，以改善整體健康。

戒煙還會成為年輕一代學習的好榜樣。隨著您打破壞習慣並展開健康生活，您的行動也會使年輕的一代從中體會到您的力量與決心。

ASQ《華語戒煙專線》會與您共度戒煙難關。我們的中文戒煙顧問明白，得到幫助會使得戒煙容易些，他們會幫助您找到一個可靠的方法來戒煙。不僅如此，大部分吸煙者完成登記以後，有資格獲得為期兩週的尼古丁戒煙貼片。

戒煙產品，包括尼古丁貼片，是幫助吸煙者戒煙的經證實有效的工具。這些戒煙產品由美國食品和藥物管理局（FDA）的藥物評估和研究中心監管，以確保產品的安全性和有效性，並確保其好處大於任何已知的相關風險。

通過以下方法之一聯繫ASQ《華語戒煙專線》，以瞭解如何使用尼古丁替代療法、技巧（貼士）和工具來幫助您戒煙！

1. 通過簡訊：

發簡訊【戒煙】到66819以獲得幫助戒煙的信息。如欲停止簡訊服務，請隨時發送簡訊【STOP】至66819。您的電話運營商可能會按資訊使用率收費。

2. 通過網絡登記：

請登入www.asq-chinese.org進行登記。

3. 通過電話：

致電ASQ《華語戒煙專線》：800-838-8917進行登記（國、粵語）。

所有資訊將嚴格保密，一切服務均為免費。歡迎吸煙者的家人與朋友致電ASQ《華語戒煙專線》，向專業的戒煙顧問諮詢幫助戒煙的竅門。

請銘記，支持而非批評，也是一份送給戒煙人群很好的禮物。僅是一張寫著鼓勵話語的小卡片，也會是他們在戒煙道路上前進的動力。你的鼓勵會帶來巨大的改變，讓我們一起度過一個有史以來最健康且充滿希望的虎年吧！

ASQ《華語戒煙專線》由美國疾病控制及預防中心資助。自2012年開始，ASQ已經為超過18,000名美國亞裔社區的居民，用粵語、國語、韓語和越南語提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務，符合資格的戒煙者將會獲得兩周免費的戒煙貼片。研究已經證明，ASQ的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。ASQ的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上7:00am至晚上9:00pm（美東時間早上10:00am至淩晨12:00am），網站：www.asiansmokersquitline.org/。

越南 亞裔 FDA

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