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優富商業聯盟幫助商家提升商業溝通能力定於26-27日開放「零距離溝通」課程

紐約訊
優富商業聯盟舉辦開拓商機講座，邀請果泓空間首席導師金國偉主講「零距離溝通」課程。
優富商業聯盟舉辦開拓商機講座，邀請果泓空間首席導師金國偉主講「零距離溝通」課程。

法拉盛優富商業聯盟定於2月26-27日周末兩天09:30-18:00，舉辦「零距離溝通」開拓商機專業課程，地點在法拉盛喜來登大酒店七樓。屆時將邀請中國企業家，也是果泓空間首席導師的金國偉來主講。他將探討後疫情時代，在美華人中小商戶的生存之道，藉以輔導本地商家提升商業溝通能力和企業管理水準，從而突破市場困境與障礙。

出任果泓空間首席導師以及果泓空間導師團團長的金國偉，是優富商業聯盟的會員及講師。他在中國創建女裝品牌——上海世哲時裝有限公司與杭州世哲時裝有限公司以及杭州納可時裝設計有限公司20餘年，出任董事長一職；他同時也是優秀的企業教練，兼且熱心公益。

他說，20多年前他只有一家女裝零售門店，後來成長為擁有兩個自主女裝品牌，近兩萬平方的生產研發基地，且旗下開有300多家門店和專櫃，遍佈中國大中城市。期間，他經歷了漫長探索求變的企業進化歷程，才得以站上企業主及領頭人的高層地位。

由於疫情，金導師已經在紐約生活兩年。他根據對本地華商的近距離觀察發現，大部分商家以單店或少店經營為主，品牌意識不強，市場影響力也不大。造成這種現狀，可能與商家在品牌與團隊建設上投入不足有關，當然也和商業夢想有直接關聯。是否因為存有「小富即安」的惰性思維？常言道，夢想有多大，舞臺就有多大。

那麼商家怎樣才能提高競爭力呢？金導師分析，如果企業可以分等級，三等企業賣的是產品，二等企業賣的是服務，一等企業賣的是品牌，那麼只有特等企業賣的是夢想。金導師所開的課程就是協助華人提升商家的核心競爭力，找對市場切入點，創新商業模式。通過學習，商家可以更好地找出客戶需求，節省探索的時間精力，不再是賣產品，而是賣品牌甚至夢想，獲得更大的商業增長空間。

優富商業聯盟是以服務本地中小商戶、支持中小商家成長為使命的公益組織，會員來自各個民生相關的行業，包括法律、醫療、地產、貸款、物流、運輸、倉儲、批發、商業/房屋/汽車/人壽保險、金融、健身、餐飲、美容、美髮、美甲等服務領域，並以超市、藥店、時裝、百貨等零售行業為主，從業人員層面廣。

上述金導師專業課程上課地點在法拉盛喜來登大酒店七樓，即Sheraton LaGuardia East Hotel, 135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354。優富商業聯盟IFG會址：法拉盛136-18 39th Ave, #603, Flushing, NY 11354(近緬街)，電話：888-399-8666，傳真：212-925-2788，網址：ifgsuccess.com，電郵：[email protected]

優富商業聯盟日前舉辦新春聯歡晚宴，吸引眾多本地商家出席。
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