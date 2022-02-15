BUYU INTERNATIONAL TRADING全美徵才打造全球化的專業拍賣網路

BUYU INTERNATIONAL TRADING是一家高端藝術品和家居工藝品線上拍賣 公司，通過AuctionNinja、bidspirit、LiveAuctioneers、Invaluable Auctions等線上拍賣平臺，為客戶提供全方位的全球服務組合，包括藝術品評估、委託寄售、國際房地產等專業服務。無論是單件的寄賣物品，還是涉及整個房屋的傢俱或藏品，他們的專家團隊都會為所有客戶提供誠信、熱情和高標準的個人定制服務。

公司聚焦全美各大都會 區，與當地最頂級的房屋經紀公司合作，為房屋賣家提供傢俱、藝術品、珠寶首飾、室內裝飾品等委託寄售服務。他們的客戶還包括私人收藏家、設計專業人士、畫廊所有者和許多專業古董經銷商。同時，借助公司在全球各地的專家團隊，彙集了全球的藝術品及稀有藏品，通過美國各大主流拍賣平臺展示給全球客戶，進行即時拍賣。每次拍賣都由運營團隊進行宣傳推廣，確保所有拍品在最合適的市場中獲取最大曝光率，並允許潛在買家在拍賣前幾周對競標商品進行預覽和問詢。

公司計劃在全美範圍內開拓20家分公司，服務全美各地的高淨值人群，為他們提供專業的現場、線上以及私人定制拍賣。未來三年內，BUYU還會在歐洲開展拍賣業務，打造全球化的專業拍賣網路以及藝術品和稀有藏品的收藏網路。

BUYU INTERNATIONAL TRADING公司正在長島 、康州、新澤西、賓州各招聘一位【拍賣經理】，主要負責當地拍賣團隊搭建和業務運行。有興趣的人可以一試，簡歷請發送郵箱：[email protected]，或前往世界新聞網（worldjournal.com）首頁該公司的LinkedIn廣告連結應徵。