2022 虎年生肖運程推測（一）

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易經風水大師黃妤為華人 民眾預測虎年生肖運程。黃大師表示，今年除了本命年犯太歲的虎外，屬蛇的朋友是害太歲，屬猴的衝太歲和刑太歲，屬豬的破太歲又合太歲，所以在虎年跟太歲一起不順的生肖一共有4個：虎、猴、蛇、豬，尤其是蛇猴，今年會非常不順利。通常犯太歲的人在這一年大多都會運氣不順，破財又健康不好，官非或家宅不寧等。中國人習慣去廟裡拜太歲，這就是常聽見的「安太歲」。

提到太歲，今年壬寅太歲名叫賀諤。賀諤這個人有愛心、喜好公益，受元世祖成吉思汗信賴，京城重要的地域都由他管理。當時戰後遍地屍體，賀諤因不忍這些屍身暴露在荒野，又怕發生瘟疫，就命令屬下挖土坑收葬他們。賀諤在戰區廢墟中發現了無主的白金，當時元世祖正要遠征雲南，賀諤就拿出白金來資助，使軍隊可以不向民間課徵軍費。他去逝後，賀諤被追封為雍國公，也成為了壬寅年的太歲星君。

太歲當頭坐，無喜恐有禍。黃妤大師生動地比喻道太歲是值日生，「犯太歲」就是那個甚麼都要做的值日生，「衝太歲」就是坐在值日生前面的那個倒霉鬼，麻煩事絕對是衝著你的，所以今年要特別小心！「害太歲」就是指太歲本來要打對面的那一位，結果他一閃開，害得那一拳就打到你的頭上了。今年工作上很多時候會受到小人的干擾而不順利，很容易跟別人發生爭吵，生活上人、事、物容易有變數，常有計畫趕不上變化的狀況。今年要特別留意身體健康方面的問題，小心常常會有生病的現象。「破太歲」就是在所有同學面前給值日生難堪，所以今年人際関係上需要加強點，凡事要三思不要衝動， 碰上合作關係可以的話就忍一下，那一整年基本上是可以無憂無慮了。「刑太歲」指的是想出頭，結果被值日生趁亂陰了。「刑」有疾病、刑罰、受傷的意思，今年「刑太歲」多數是在生活上有突如其來的變化。新的一年裡生活上千萬要注意，避免口舌是非，惹來莫名其妙的不開心。

「犯太歲」、「衝太歲」、「害太歲」、「破太歲」、「刑太歲」這幾個太歲，今年就由虎、蛇、猴、豬四個生肖一肩扛起。通常我們都在正月初九安太歲，安太歲就是為了祈求太歲神，保佑身體健康平安和流年事事大吉大利。一般人都是到廟裏去拜太歲，本命年的朋友可以在家裏安置太歲神的神位。如果真的沒有辦法去廟裡安太歲或人在海外，也可以選擇在網路上安太歲。如果不放心的話，在家裡安太歲，可以在農曆元月初九(新曆的2月9號)或農曆十五元宵節(新曆2月15號)，準備一碗湯圓或麵線還有五種水果，在家裡選擇一個乾淨的地方；注意不可以選主臥房，也不可以面對廁所或面對廚房。首先，在網上下載一張太歳符，把太歳符貼在一個小牌位上或牆壁上，再擺上供品、點三支香，奉請玉皇大帝敕令太歲君到府鎮宅，緊接著可以唸誦經文，唸誦完之後三叩拜禮。

另外，每月初一、十五，要燒香拜太歲星君，如果可以誦經的話就最好。同樣年底農曆12月24號(新曆2023年2月14號)，準備五種水果在太歲座前誦經，答謝太歲這一年來的庇佑。誦經完畢，就可以撕下太歲符並且燒掉，這樣就功德圓滿了。

2022年虎年，屬鼠人今年沒有吉星來相助且運勢有很多變數，要提防很多小凶星作祟。「天狗」和「弔客」跟意外是非和官司纏身有關，出門在外要記得以和為貴，少說話；處理與文件、合約有關的事情，要謹慎多留心眼。而「災煞」也跟意外有關，會在健康上帶來影響，所以飲食作息方面要多注意。今年不適合探病問喪，以防沾染到不利的氣場。

去年在本命太歲的影響下，屬牛的朋友各方面都感到不順。進入虎年，在兩顆有利事業發展及感情的吉星拱照下，運勢可以穩步上揚了。最容易感覺到的是在感情方面，因為「紅鸞」星動必有喜事臨門，單身的有希望遇到心動佳緣，如果順利，姻緣就不遠了；至於感情穩定的情侶，今年更適合步入禮堂啦。今年事業方面有「天乙」貴人的幫助，要好好把握這個難得的好運。職場上的人際關係很重要，多聽長輩意見、學習經驗，這樣才會事半功倍，再加上「陌越」的牽動，事業會突破得更快。「病符」會讓身體出現不少小毛病，只要及早調整好生活習慣，就沒什麼大礙。

2022年，屬虎的朋友走進本命年，運勢會兩極化，心理要做好變化的準備。所謂「一喜擋三災，無喜是非來」，所以能辦點人生喜事，如結婚、買房子、添丁等，就可以延續去年好的運勢。今年挑戰和機運並存，各種機會仍然會有。事業上要留心身邊的小人是非和身體健康變化，例如「指背星」是犯小人，還好屬虎的朋友做事坦蕩，所以職場上要少說話、多做事。本命年有「劍鋒」，要留心一些小血光，盡量離菜刀、剪刀遠一點，開車的時候更要注意安全，以防意外頻發。今年如果家中有長者，健康問題要更加重視，平時也要多加關心。

去年屬兔的人雖然和太歲沒有刑衝，但是運勢很低迷，走入2022年終於有時來運轉的跡象啦！因為事業上有一顆吉星「太陽」，「太陽」也代表事業，代表有男性貴人相助，可以放心把工作重心向外拓展，更能夠有所表現。另外小吉星「天空」帶給你源源不絕的創作靈感，對從事創作及設計工作的人最有利，最能充分展現才華，甚至可以突破以往的風格。還有另一顆吉星「唐符」讓你發揮領導才能，說不定升格成為管理層級。今年出現在人際上有一顆「咸池」桃花星，記住要保持清醒，容易一不小心催出爛桃花，還有不要介入複雜關係做第三者。

屬龍的朋友2022年踏入虎年，今年沒剋沒合，生活比往年更順遂愉快。打工的朋友在「國印」吉星照顧下，今年工作能力一定會得到上司認同，所以要爭取機會表現，才會有升職希望。今年還可能有買房子、遷居修裝房子、升職升學 、出差旅行等變動。不過國印與自尊心有關，這一點會牽動人際關係和感情的發展，單身朋友遇上心儀的對象，也會因顧慮太多比較難發展出進一步關係。在事業發展順遂之際，要提防「豹尾」、「月煞」、「喪門」等 凶星作祟，尤其要提防身邊小人嫉妒、是非中傷，平時要多留心身邊同事、同行或競爭對象，對人際關係有直接的影響。

未完待續，請看【2022虎年生肖運程推測（二）】。