2022 虎年生肖運程推測（二）

蛇

接上文【2022虎年生肖運程推測（一）】。

今年受到太歲影響最多的是屬蛇的朋友，雖然害太歲和刑太歲帶來的破壞力不小，但可以利用辦喜事的方式來化解犯太歲，比如換房子、結婚或參加親友的喜宴，也可以換換環境或多接觸一些喜慶正能量的事物，最好避免探病和參加葬禮，免得受到負能量氣場干擾。今年有兩顆吉星入命，吉星「地解」幫你諸事逢凶化吉，另一顆代表女性貴人的吉星「太陰」對你大有幫助，當然一定要多留意身邊的女性貴人。屬蛇的朋友今年宜動不宜靜，盡量爭取去外地工作或出差，實現動中求財。除此之外，要小心影響人際關係的「貫索」、「勾神」、「孤辰」三刑。生活中會有很多小糾紛困擾，在人情往來和婚戀關係上也要多加耐心。

屬馬人終於擺脫去年害太歲的影響，在2022虎年的整體運勢非常好，事業上得到「將星」和「三台」助力，各方面運勢都不錯。「將星」代表個人才能可以施展開來，再加一點努力和專注，可以在事業上開創一片屬於自己的天地。三台也對事業很有幫助，有機會獲得賞識和重用，事業步步高升。求學中的學生今年考試成功機率很大，但是要留意「官符」的影響，在處理與文件合約相關的事情時必須認真仔細處理，避免帶來官非。

今年屬羊人終於擺脫了去年衝太歲的負面影響，還得到好多的吉星助力，可以說是運勢和好運一起都來了。吉星方面有「天喜」人際桃花、「月德」貴人星、「玉堂」領導能力，這些星大旺感情、人際和事業運。凶星方面雖然有「小耗」、「扳鞍」、「死符」，但吉星力量比較大，絕對可化解大部分凶星，因此不必太過擔心。感情方面，在「天喜」的幫忙下，不管是已婚戀愛，感情生活都會非常豐富。單身的有異性桃花運，有機會遇到對的人；已經有對象的可以考慮走進婚姻殿堂；已婚者更是有添丁的好運，可以說是喜事連連。要留意「小耗」、「扳鞍」、「死符」會有輕微的破財，讓你遇事糾纏不清，在處理感情的時候要分清楚點，以免牽扯到工作。

2022年，屬猴的朋友因地支與太歲又衝又刑，注定是多變的一年，雖然有「天馬」、「祿勳」和「天解」。不過凡事都有兩面性，衝太歲的運勢雖不穩定，但也不至於山窮水盡，天馬星就是要變動，只要變動就能化解。也可以用沖喜的方式來減輕太歲的負面影響，比如結婚、生子、創業、搬新家等，或參加喜慶方面的活動，像結婚宴、訂婚宴、開業等，來提升自己的正能量。「驛馬」能帶來外地財，對事業和財運均有好處。「天解」能逢凶化吉，如果只是忙碌的發展事業和財運，建議要注意健康。「歲破」可能破壞人際關係，而「大耗」屬於最兇的破財星，建議遠離投資 。「沉浮」使感情被破壞，單身的失敗機率變大，有對象的常會有矛盾，顧慮太多可能會分手收場。

屬雞的人進入2022年又是好運延續的一年，繼續了去年的好運，今年得到了「紫微」、「龍德」兩大貴人星扶持，非常利事業和財運。紫微星令你個人才華可以得到上司賞識，很容易發揮自身領導能力，輕鬆擔當大任。「龍德」能為屬雞的朋友帶來貴人，化解一些生活與工作上的困難，可以讓事業財運雙豐收。凶星方面主要有「暴敗」、「羊刃」和「天厄」，今年凶星都和健康相關，恐怕有精神壓力、心情煩躁，記得要放鬆才能逢凶化吉。

在2022年裡，屬狗的朋友因生肖與太歲三合，運勢比去年好很多。「華蓋」這顆星主藝術才華和靈感，幫助你的個人才華、創作靈感源源不斷，事業財運都有不錯的回報。但是華蓋有孤芳自賞之意，不適合跟別人合作，凡事都要親自動手，而且又沒有感情的吉星出現，只能享受一個人的生活，脱單的機率不高，有對象的也是互動減少，感情生活變得比較冷淡一點。另外「白虎」代表意外血光，加上「飛廉」的飛來橫禍，常有小意外，開車要小心。「黃幡」主情緒負面，建議多運動來排解心中不愉快，不然可以找親友傾訴或請假休息一段時間放鬆一下。

2022年屬豬的朋友地支與太歲相合，可惜合中帶破，運勢雖然有些變化，但是「天德」貴人星幫你逢凶化吉，不管遇見什麼困難都能及時幫助化解。「福星」和「八座」主喜事，除了工作上有希望升職加薪外，做生意也會成績漂亮。單身的人桃花運旺盛，要是懂得積極把握，脫單不是難事。凶星要留意「捲舌星」，會影響口舌是非、人際關係，所以今年做事做人都要謹言慎行。要想化解凶星與太歲帶來的負面影響，不妨採取沖喜的方式，多參加婚禮、百歲宴、生日會等，多到外面走走、曬曬太陽，能有效化解霉運、提升個人運勢。

其實人的吉凶禍福並不是因為觸犯了太歲星君的結果，而是先天的命運和後天行為共同造成的，只要行善積德，太歲星當然會護佑。四個犯太歲的生肖朋友可以去廟裡安個太歲燈，平時多接近運勢旺的人，再多去參加一些喜事、婚宴等。至於投資理財，可以去買不動產，這樣既花錢又可以保值。對空降的桃花運，能躲就躲，不要招惹複雜的感情關係，免得日後的感情糾紛困擾。黃大師表示，今年不管是否犯太歲，都要多說好話、遠離是非、廣結善緣、多做好事、佈施、積功德。易經風水大師黃妤祝福華裔 民眾虎嘯山林、如虎添翼、虎運亨通、福虎生風！