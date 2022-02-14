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CMP人力中心中文初級電腦班2/23開課免費教授基礎電腦及數碼入門

紐約訊

CMP人力中心自1972年成立起，一直致力於為紐約移民及低收入群體提供就業諮詢、職業技能訓練及小商業創業發展等服務，以協助社區民眾實現經濟上的自給自足。中文初級電腦班將於2月23日開課，現正招收對於電腦幾乎零基礎的人群，免費教您基礎電腦/數碼入門，名額有限，先報先得！

紐約州被排除工人基金撥款21億，為在COVID-19新冠疫情大流行期間遭受收入損失，但因移民身份或其他因素未能獲得各類聯邦救濟計劃的民眾提供現金救濟。被排除工人是指那些不符合資格申請州失業保險或聯邦疫情紓困金的工人，雖然被排除工人基金申請已結束，但人力中心將繼續與紐約州勞工局合作，為被排除工人提供以下服務：

免費Microsoft Excel、Microsoft Word、Google Platforms和學習最大化地使用智能手機等課程。自2月23日至6月17日期間，Microsoft Excel逢週一、週三上午10時至中午12時；Microsoft Word逢週一和週三下午1時至3時；Google Platform和智能手機逢週五晚上8時至9時。每個課程共有五個星期，根據社區人群的興趣將會一共有3個學期。每個班級12位學員，以便老師更好地關注於教學。

CMP人力中心將會提供一對一或團體協助服務，幫助獲取報稅號碼、報稅準備協助(需事先預約)、理財知識講座、貸款援助翻譯、電腦技能培訓(基礎Word/Excel/Outlook/使用智能手機）、食品援助和服務推薦、醫療計劃援助、翻譯及相關服務、疫苗資訊/輔助服務，並將為參加現場/面對面評估、課程、講座和推薦服務的有需要民眾，提供免費地鐵卡。欲知更多資訊或協助，請聯係CMP人力中心。英語和國語電話：212-571-1690，電郵：[email protected]；英語和粵語電話：646-292-9677，電郵：[email protected]

Microsoft 手機 疫情

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