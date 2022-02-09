「天景豪苑」歡慶虎年 2月15日舉辦大型「新春特銷活動」

「天景豪苑」2月15日舉行「新春特銷活動」，機會難得！

迎福虎，招好運！法拉盛 至尊豪華公寓「天景豪苑」THE GRAND將於2月15日舉辦大型「新春特銷活動」，與會嘉賓將可享有天景豪苑The Grand多戶搶手豪宅的一次性超級折扣。Onex地產的總裁兼執行長Michael Dana表示：「在傳統習俗中，農曆新年是開啟全年好運的絕佳時機，因此我們也希望藉由提供難得的購屋折扣，為買家們在新的一年帶來好運。」

這場大型「新春特銷活動」將於2月15日上午11點，於天景豪苑THE GRAND的住客會所GRAND CLUB內舉行。參與現場活動的嘉賓將獲得一份內有多戶精選單位的「超級折扣限量住宅名單」，屆時這些熱銷豪宅均將提供限時折扣，建議買家們盡早到達會場，折扣住宅數量有限，先搶先贏。除購屋折扣外，所有買家均將另享限期「新春多重優惠」，如此超值購屋良機千載難逢，將是買家們的明智之選。所有到場嘉賓無論購屋與否，均將獲贈一份精美禮品。

天景豪苑THE GRAND銷售總監Natasha Shangguan表示：「對於考慮購買位於法拉盛最令人夢寐以求開發項目的買家來說，這絕對是難得一見的絕佳購屋良機！我們歡迎買家們踴躍參加這次活動，因為親臨現場的嘉賓將可優先見到提供超級折扣的住宅名單，並有機會立即搶購自己的理想房宅，再加上我們的限期新春多重優惠，買家將省下相當可觀的費用，未來不知何時再有如此難得的優惠。」

「天景豪苑」THE GRAND是近年紐約法拉盛最成功的地產開發項目，超大型的空中花園、方便的人文生活環境，在法拉盛中心地區不可複製。歡迎有興趣參加「新春特銷活動」的朋友立即致電：718-886-8899或電郵：[email protected]瞭解詳情。可瀏覽官網：thegrandsvp.com，深入探索入住天景豪苑THE GRAND的各種優勢。