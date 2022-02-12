疫情下 口罩上的美眉 海倫紋繡新春助運 喜上眉稍

新春開運大改造，海倫工作室祝大家虎年行大運，喜上眉稍。

法拉盛 著名紋繡美容專家海倫老師，擁有30年的豐富經驗，以精巧手藝、真誠做事，讓客戶得到專業、全面、技術、藝術的紋繡服務。疫情 以來，社交場合大家都戴上口罩 ，眼部即代表了一個人的精神面貌.海倫老師說，臉部眉毛和眼線妝扮得宜，依舊讓妳閃亮亮。

海倫介紹工作室近年的熱門紋眉項目如下：

（一）飄眉：主要以線條做呈現，根據原生毛流的排列去設計，創造出根根分明的線條，有如天生的眉毛毛流，是半永久眉毛中最自然的技術。飄眉的效果即是使原生眉型更完整，因此不會有任何的妝感，顏色接近原生毛髮，使真假融合，創造出最自然逼真的效果。

（二）霧眉：主要以點狀霧感做呈現，表現出具妝感的眉毛，有如刷過眉粉般的效果，讓習慣上妝的女性出門不必再多畫眉毛，即可有完整妝容的眉毛。

（三）飄霧眉：綜合了飄眉與霧眉的手法，將線與面結合，產生自然且帶有淡淡妝感的眉毛，素顏不突兀，淡妝也不必再刷眉粉，還能夠依照個人喜好調整毛流及加霧的濃淡比例。

飄眉是以割線的方式來呈現毛流感，操作前必須觀察客人原生毛流的走向才能做出最接近原生的毛流。一個好的飄眉作品要做到讓你分不清真假，線條與原生毛看起來是融合在一起的。霧眉則是以點刺的方式來操作，主要的重點為漸層的呈現。一個好的霧眉會有自然且好看的漸層、層次感，透過顏色、深淺變化創造出立體感。

至於顏色，不同於飄眉，霧眉的顏色可以針對個人喜好、染髮後的髮色來做選色的依據。藉由這些可以判斷出自己最適合的種類，選擇最適當的來操作。

瞭解自己的需求、選擇適合的操作項目是非常重要的，歡迎洽詢海倫紋繡工作室，地址：37-07 Main St., Flushing，預約電話：646-400-3881。