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抗衰老頂尖醫生陳惠萍 淺談凍齡減齡醫學美容

紐約訊

法拉盛抗衰老頂尖醫生陳惠萍表示，現代醫學美容技術發達，只要有心堅持相信醫美，減齡凍齡逆齡都不是難題。她簡介目前受到東方女性反應良好的醫學美容技術，歡迎追求青春永駐的僑胞洽詢。

1.肉毒桿菌毒素注射可祛除皺紋、瘦臉，經研究証實，低劑量局部使用在醫療和美容應用中有明顯效果。

2.真皮填充、美化臉型及唇型是一種透明質酸填充的非手術治療，安全有效且經FDA批准。

3.脫氧膽酸注射溶脂可改善下巴輪廓，必須是專業醫師使用和治療。

4.Microneedling(微針誘導療法)又名膠原蛋白誘導療法，是一種微創治療，刺激身體從微創傷口製造膠原蛋白，可改善青春痘疤痕、粗糙皮膚及毛孔。

5.最新Silhouette Instalift無刀口線雕，提升臉部皮膚下垂，是目前有效提升深層皮膚、術後恢復時間短的一種醫學美容技術。

6.NeoGen Plasma使用離子體的高能量氣態產生獨特的熱分子，以穿透真皮的表層和深層來促進新膠原蛋白的生長，替換受損的膠原蛋白；由於骨膠原慢慢增生和新生血管形成，在一個新的、更健康的皮膚結構形成後，表皮溫和慢慢脫落。其獨特的技術將氮氣轉化為等離子體能量，沒有刺痛、灼傷及傷口，同時獨特能量被均勻吸收，確保對皮膚整體一致處理。

7.ADVATx可有效治療以下症狀，如黃褐斑、紅血絲、炎性玫瑰痤瘡、增生性疤痕、豆疤、各類毛細血管擴張症、靜脈血管瘤、面部和腿部的蜘蛛靜脈血管瘤、色素沉澱、血管瘤、傷疤、細紋和皺紋、毛孔粗大等，還可幫助皮膚敏感的人減少腫脹。血管鐳射使用的冷凍噴霧劑會導致嚴重的治療後水腫，但ADVATx以鐳射掃過的任何地方的一個「點」，可最大程度地減少痛苦和水腫。

陳惠萍皮膚美容中心擁有最先進的醫美儀器，經驗豐富的陳醫師將視顧客的皮膚狀況提供最適合的醫美方法，歡迎親洽。地址：136-33 37thAve., #4A, Flushing(復興大廈)，請電話預約：718-762-6462/509-6475(醫生說國、粵、英語)。門診：週一、二、四、五，9am-5pm；周三，1pm-5pm；週六，9am-3pm（週日休息）。

法拉盛 FDA

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