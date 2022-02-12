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佳欣旅遊杜拜世博10天團 三月出發

紐約訊
為期六個月的2020世界博覽會於去年10月在杜拜舉辦，將於3月底精彩落幕。
為期六個月的2020世界博覽會於去年10月在杜拜舉辦，將於3月底精彩落幕。

於杜拜舉辦、為期六個月的世界博覽會，將在三月底落幕。此次博覽會有192個國家館、200個美食餐區、60個表演日，超科技超現代勝過十年前的上海世博。年初疫情雖回撲，但現已急降，為了趕上難得的世博最後時段，佳欣旅遊社旅遊達人傅鶴鳴特別組團，將於三月中前往杜拜世博並遊覽阿布達比和卡達的多哈，歡迎各界僑胞致電諮詢。

行程將在杜拜停留四天，兩天遊覽世博，兩天遊覽黃金及香料市場、未來博物館、棕櫚島、世界最高哈里發大樓、燈光噴水秀、七星帆船飯店。團員將可登上超級豪華大遊輪前往阿布達比遊覽皇宮總統府、大清真寺、國家歷史博物館，再至卡達首都多哈的文化村、露天阿拉伯市場、卡達國家歷史館、伊斯蘭文化館。

旅遊團的最大特色，將前往四個餐廳總價值近千元的特級用餐：1)杜拜七星帆船飯店二樓晚餐，飯店若不是客人是不能經過私人小橋進入飯店獨立小島的，大廳水濂電扶梯是眾人爭相留影的景點，餐廳即在電扶梯二樓旁。2)阿布達比八星皇宮飯店海邊餐廳午餐，皇宮飯店在皇宮總統府旁，是世界外賓元首入住的飯店，大廳屋頂及牆壁全包金葉鋪設豪華無比，餐廳即在其側。3)杜拜六星亞特蘭提斯酒店午餐，酒店座落在棕櫚島中央主軸線的最尖哨，佔地高且廣建築氣派，全島皆可昂首即見。4)卡達首都多哈火炬型酒店頂層47樓360度旋轉餐廳午餐，其下足球場新近落成，八萬座位將是年底2022世界盃足球賽的主場地。

3月11日紐約出發，10天全包團費每人僅$3990，含機票食宿遊覽及四個超級大餐。杜拜要求遊客必須打滿兩針才可入境，每人必須購買疫醫保險。為了方便報名的遊客，出發前三天不需理由都可申請延期至明年元月，僅需付機票差額費。佳欣旅遊備有詳細行程備索，報名地址：法拉盛緬街37-02號一樓F6A，電話：(917)375-7740，電郵：[email protected]

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