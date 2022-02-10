孫維躍腎病高血壓中心 建議檢測腎功能 爭取最佳治療時機

孫維躍腎病高血壓 中心近日鄭重提出，每個人都是新型冠狀病毒的易感者，然而慢性腎臟病患者是新型冠狀病毒感染的高危人群，建議做腎功能檢測，如血尿素氮和肌酐、尿常規等，用以評估是否有血尿、蛋白尿、管型尿等症狀，及時發現是否因染患新型冠狀病毒而導致腎臟損傷，從而爭取盡早治療及復元的機會。

中心強調，當前疫情已有所緩解，隨著醫療技術和對疾病治療經驗的不斷累積，以及藥物和疫苗的開發，包括掌握新冠肺炎 的臨床特點等，已使重症和危重新冠肺炎患者得到有效救治。對於輕症患者，最好及早治療，以降低發展成為重症或是成為危重症新冠肺炎患者的可能。雖然目前可以看到新冠肺炎的死亡率正在明顯下降，但是如果你的家人有腎病，即使你現在無任何病症出現，孫維躍中心也提醒：不要輕忽了定期做腎臟檢查的重要性。

孫醫師進一步提示，對於慢性腎臟病患者而言，首先要做好自我防護，減少外出；如果有必要外出，一定要戴好口罩，少去人多的公共場所，如超市。再者，慢性腎臟病患者要養成勤洗手的習慣，居住的地方保持良好通風並定期消毒。與此同時，慢性腎臟病患者還要養成良好的作息時間，適當進行鍛鍊，避免吸煙、飲酒、勞累、熬夜等不健康的生活方式，並注意保暖。身體情況許可的慢性腎病病人，一定要盡早打疫苗。

該中心還指出，慢性腎臟患者會出現多種併發症，如營養不良、心腦血管併發症等。其次，當慢性腎臟病患者的腎功能下降後，會出現排泄能力下降，身體的免疫力也會隨之下降，因此容易被新型冠狀病毒感染。雖說對相關機制尚不清楚，但新型冠狀病毒除了對肺部有影響外，也會損傷腎臟。以往的研究表明，人體血管緊張素轉換酶2(ACE2)是介導新型冠狀病毒進入人體細胞的主要受體之一，除了肺組織以外，ACE2在人體腎臟中存在高水準表達（比肺部高近100倍）。當新型冠狀病毒進入人體後，如果ACE2受體與病毒相結合進入腎小管上皮細胞，就可能引起腎臟的損傷。對於新冠肺炎患者，特別是重症、危重症患者，腎臟受損較為常見。有些重症患者會因多重器官功能衰竭而導致死亡，其中急性腎功能衰竭也是較常見的。

孫維躍腎病高血壓中心醫師精治高血壓、蛋白尿、血尿、急慢性腎病、腎結石、全身水腫、糖尿病腎病、洗腎和腎移植等。中心接受各類醫療保險，包括老人卡及低收入醫療補助。

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