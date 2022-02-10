QuickBook-123 虎年開年開新班

QuickBook會計班2月12日開新班。

虎年學會計，如虎添新翼！QuickBook-123會計培訓中心的虎年會計班，將於2月12日週六在Zoom網上直播開班，幫助大家學習和掌握美國會計基礎及實務技能，考取全美通用的QuickBooks職業會計證書。大家可以先試聽後報名，春節期間報名者享有折扣優惠。

QuickBook-123培訓班的主要目標有三個：一是通過中英文相結合的會計實務技能培訓，使學員最快在4個月內就能把職業會計證書考出來，而QuickBooks職業會計證書已經被證明是新移民 在美國從事會計工作最捷徑、最有效的「通行證」。培訓班的第二目標是使學員成為一個獨當一面的公司會計，有完備充分的能力來處理每天各種各樣的實務財會業務，諸如賬戶設置、銀行對賬、銷售採購、應收應付、庫存成本、固定資產、編制報表、公司稅務（所得稅、銷售稅及工資稅等）。培訓班的第三目標就是幫助公司的老闆經理學會計、學財務，使他們從完全的外行逐步轉變成財務會計的內行。

培訓班的每堂網課都是重複講兩次（週二、週六各1次），學員可以用電腦、iPad甚至手機 上課。會計班還有大量QuickBooks考古題解析和模擬考試操練，包教材、包軟件、包諮詢，包學包會18個月。

QuickBook-123會計培訓中心聯繫方式：微信 williamqb，電話626-353-6597（可留短信），總部地址9060 Telstar Ave, Ste. 222, El Monte, CA 91731。