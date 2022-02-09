節慶酬酢 預防消化不良游向陽腸肝胃膽專科30多年診療經驗

消化不良是常見的健康問題之一，尤其是節日期間，有的民眾進食過多過雜，加上飲酒，消化不良的發病率就會增高。消化不良主要表現為食欲減退、胃有飽脹感、胃腸脹氣、腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉等。原因可能是暴飲暴食、進食不定時、不潔食品中的細菌及毒素，另外某些蔬果、菸及酒均可引起消化不良的症狀。雖然消化不良多與飲食不當有關係，但許多腸、胃、肝、膽、胰臟的疾病，甚至癌症 也可引起消化不良。游向陽醫師提醒，民眾佳節期間應多注意飲食健康，保護自己的腸胃，如果持續有消化不良的情況，必須及早找腸胃專科醫師診治，找出病因並及時治療。

游醫師畢業於美國西奈山醫學院，具有醫學、科學雙博士學位，並從事腸胃肝膽疾病的研究及診治30多年。游醫師主治腸胃肝膽疾病及內科疾病，如胃痛、胃脹氣、胃反酸、消化不良、嘔吐、胃潰瘍、胃炎、胃出血、胃癌、食道炎、食道癌、腸癌、腹痛、腹瀉、便秘、便血、腸息肉等，以及各種肝炎、肝硬化、脂肪肝、黃疸病、肝癌、膽囊病、胰腺炎、胰腺癌及其它內科疾病。游醫師精通無痛腸鏡、胃鏡檢查，診所設有全套先進衛生的腸鏡胃鏡設備，無須住院。

他提醒，如果民眾有下列情況之一，就應當去看腸胃科醫師，考慮做胃鏡檢查：

1. 上腹部疼痛；

2. 胸部、喉咽部燒灼感；

3. 持續噁心、嘔吐；

4. 吐血、便血及黑便；

5. 吞咽困難；

6. 胃潰瘍；

7. 慢性胃炎；

8. 胃彎曲菌感染；

9. 胃癌；

10. 食管炎；

11. 食管癌；

12. 食管狹窄或擴張；

13. 不明原因的體重減輕；

14. 家族成員中有胃癌或食管癌病史。

胃鏡檢查必須由腸胃科醫師做，檢查前病人要遵照醫師的囑咐做好準備。檢查前應當禁食，某些藥物必須停服幾天。胃鏡檢查可以在醫師診所內進行，一般不必住院。游醫師精通國語、福州話及英語，該診所備有全套最新腸胃鏡設備，衛生安全，有麻醉醫師駐診，有註冊護士。接受大部分醫療保險 ，無保險者優惠。診所佔地3000多呎，AAAA專業認證。

診所地址：39-16 Prince St., #M54（法拉盛 王子街富頓大樓M層#M54），診所電話：718-886-6330。