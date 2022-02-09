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春生、夏長、秋收、冬藏順安堂 養生的一年之計在於春

紐約訊

立春揭開了春天的序幕，也示意著萬物復甦的開始。此刻，泥土中躍躍欲試的小草正等待著「春風吹又生」，而「春到人間草木知」則形象地反映出立春時的自然特色。《內經》所謂「春生、夏長、秋收、冬藏」，春季的養生保健要注重「生」字，要順應陽氣的升發，顧護陽氣。立春意味著冬藏結束、萬物萌發，故養生的一年之計也在於春。順安堂林中醫指出，這一節氣的養生要注意開始養陽氣。

春季「肝氣」旺，會影響脾胃的運化功能，因此脾胃弱的人春季要多吃山藥、大棗、蓮子粥，來控制過旺的肝氣，預防慢性胃病及慢性肝炎導致的胃脹等症狀的加重。立春過後，平日脾胃不好的人一定要飲食清淡、適量，尤其應忌食羊肉等熱性食物或海鮮等發物。

立春進補養生該掌握的飲食原則：

1、宜溫補。告別大寒，進入立春，應適當減少進補，可順應季節的變化多吃些溫性的食物，比如大蔥、生薑、大蒜糯米、胡蘿蔔等，能起到祛陰散寒的良效。

2、宜甘潤。春天氣候變化快，空氣時而乾燥時而濕冷，胃腸處於敏感的狀態，常常出現沒有食慾的情況，這時候應多吃甘味食物。所謂甘味食物，不僅指食物口感有點甜，更重要的是具有滋補脾胃的作用，多吃甘味食品可補益人體的脾胃之氣。

3、忌辛辣。立春後要少吃過於辛辣的食物以及油炸、燒烤的食物。初春時期，人體呼吸系統抵抗力下降，是感冒等呼吸道傳染性疾病的高發期。辛辣的食物刺激呼吸道且損耗陽氣，導致上火，更易感染病毒。

4、忌酸收。中醫認為春季對應五臟中的肝臟，容易肝氣過旺。酸味容易入肝且具有收斂之性，多吃不利於陽氣生發和肝氣的疏泄，反而使本就旺盛的肝氣更盛，傷及脾胃。

古諺語云：「百草回芽，舊病萌發」，可見立春後是疾病多發的季節。立春的多發病包括有肺炎、肝炎、流腦、麻疹、腮腺炎、過敏性哮喘、心肌梗塞、精神病等，因此對於有肝炎、過敏性哮喘、心肌梗塞等的患者要特別注意調養預防。

立春之後人體各組織器官功能活躍，需要大量的營養物質供給機體活動和生長發育的需要，飲食則應遵循養肝明目、減酸增甘、通利腸胃的原則，這樣才能緩解節後假期綜合征問題，為接下來一年的工作生活提供健康狀態。

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