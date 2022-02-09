金神賭場舉行大型新春慶祝活動

李宗盛入駐金神體育館星光大道。

康州金神大賭場新年慶祝活動在2月6日如期舉行，舞獅、採青、放鞭炮、財神拜年、派紅包、新年行大運……現場鑼鼓喧天、精彩紛呈，與大家一起慶祝新年。

金神娛樂集團總裁Raymond Pineault致詞說：「雖然這兩年充滿挑戰，但未來是光明的，恭喜發財，祝虎年大吉！金神期待為大家提供最佳娛樂服務。」

金神總裁兼總經理Jeffrey Hamilton說：「雖然過去的兩年很挑戰，但我們取得了很大的成就和進步，金神體育館在5001-10000座位的場館評比中贏得了世界第一的殊榮，全新的亞洲風餐廳「道」TAO去年開幕，今年還有許多新項目在籌備中，在新春之際祝大家新年快樂，萬事盛意！」

舉辦大型農曆新年慶祝活動是金神賭場的傳統，十多年來從未間斷，去年亦沒有因疫情 而取消。這個活動帶給大家年味和新年祝福，是每年美東區新年慶祝活動的重頭戲。

今年的新年慶祝活動，金神大賭場的高層全員參與，亞太遠東市場部副總裁梁世傑現場指揮醒獅點睛、舞獅、採青等，由「陳耀祥健身 功夫學院」的五頭獅子作了出色演出，十分喜慶，隨後還在戶外進行了大型的爆竹燃放。

新年期間金神的各個大廳裝飾得金碧輝煌，充滿年味。五頭獅子與財神一道，進入賭場各區，沿途拜年，所有華洋客戶均駐足沾喜氣。

今年的新春慶祝活動還有一重頭節目，就是第四次來金神演出的歌手李宗盛，入駐金神體育館星光大道 ，周日特別舉行了揭幕儀式，由李宗盛親自參加。