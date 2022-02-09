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日本大創百貨DAISO進駐布碌崙2/25、2/26兩日舉辦盛大開幕活動

紐約訊

風靡日本的大創百貨(DAISO)以物美價廉的商品而盛名遠播，第六家美東店面將開在布碌崙第三大道，訂於本週五六兩日（2/25、2/26）舉辦盛大開幕活動，消費滿$30的前100名顧客，將得到福袋一只；消費滿$100的前100名顧客，可得到15吋胖吉娃絓Plushie doll。

大創百貨布碌崙分店佔地約4000平方呎，相較於其他店規模比較小，但也有將近7千種產品，大部分商品售價為$1.99-$7.99，而且98%是獨家生產的商品，在別的商店買不到。大創百貨每個月會推出上百種新產品，包括玩具、美容用品、文具、禮品包裝、賀卡、電子產品配飾、整理和家居用品、獨特的禮品、小吃、派對禮物和節日商品等，滿足顧客的需求。

成立於1977年的大創百貨，主要銷售一般百貨商品、食品、飲料、化妝品、玩具、娛樂用品等，商品數量超過7萬種品項。其百貨王國遍佈全球，在日本擁有三千多家門市，在海外26個國家超過五千家門市，單在美國就有81家店面，主要集中在美西。

大創百貨一貫的原則是保證其數萬多種商品，能以最低的價格提供給消費者，並且強調大多數商品雖僅售1.99美元，但品

質絕不亞於日本的同類商品。大創百貨(DAISO)提供獨特的新奇享受體驗，讓顧客滿意而歸，在各種商品和店舖的競爭

中持續滿足顧客，並在這樣嚴峻的時代持續前進。大創的成功在於堅守「高品質」、「多樣化」、「獨特性」三大價值，與全世界45個國家、1400家製造商緊密合作，自行開發符合顧客需求的產品，全面匯集高品質、豐富的商品，這便是大創的強項。

DAISO Brooklyn Japan Village日本大創百貨地址：934 3rd Ave, Brooklyn, NY 11232；網站：www.daisojapan.com；臉書：www.facebook.com/daisojapanusa；Instagram：www.instagram.com/daiso_usa；推特：twitter.com/DaisoJapanCA。

日本 布碌崙 臉書

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