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宏圖執照煤氣水喉暖氣維修提供24小時服務

紐約訊

宏圖執照煤氣水喉暖氣維修，由執照水喉師親自主持，技術本位，急客戶之所急，提供24小時服務。無論下水道堵塞還是煤氣洩漏，都是需要立即進行處理的。宏圖水喉設立了24小時服務熱線，接到電話後會立即派出維修人員，不論白天、黑夜、週末還是節假日，保證在第一時間前往，為您解決問題。

宏圖水喉的管道工都是訓練有素的專業人員，皆能提供最專業的管道服務：通下水道、電腦驗渠、真空高壓通渠、煤氣洩漏維修、暖氣安裝維修、商業爐年檢、餐館煤氣線路檢查等。

公司特別提醒在紐約經營餐館的朋友，紐約市在2020年初新推出了一條法律Local Law 152，規定紐約市所有的建築物每四年需進行一次煤氣管道檢查。這項檢查要求由持有紐約市許可證的水喉師，對從入口到所有暴露的煤氣管道進行檢查，並對所有公共區域和機械室進行煤氣洩漏調查；未提交檢查報告的商家會被處以最高1萬美元的巨額罰款並逐年累積，直到檢查通過為止。Local Law 152根據單獨的紐約州法律強制執行，與ConEdison或National Grid煤氣檢查不同。

宏圖執照煤氣水喉暖氣維修，急客戶之所急，提供24小時服務，電話：917-655-2888。

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