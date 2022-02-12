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中型轎車王者 Camry 誰與爭鋒

紐約訊
Midnight Black metallic金屬黑
Midnight Black metallic金屬黑

在「SUV即王道」的北美汽車市場大環境下，Camry用它的實力，以中型轎車的身份穩穩地站在C位。根據福布斯於2022年1月6日發佈的全美最暢銷汽車榜單中，在80%入圍競爭者都是皮卡車（Pickup Truck）和SUV（大型休旅車）的情況下，Camry穩坐第六名，銷量比去年更上升了6.6%。不得不說，Camry這匹黑馬是真的強，而2022年升級後的Camry又會為大家帶來什麼驚喜？

2022 Camry分為LE、SE、XLE、XSE、TRD、XLE V6、XSE V6等配置車型，其中LE、SE、XLE和XSE均有Hybrid油電混合版本可選；以SE為基礎，還上市了一款（Nightshade）暗黑騎士特別款。另外，XLE與XSE更可選擇高一級引擎版本XLE V6和XSE V6，總共13個版本可選，可謂是任君選擇。

不得不說，Camry在外形上滿滿心思，真的個性十足，就衝著外形已經能吸引不少愛車人士，尤其是年輕一族。LE、XLE、XLE V6均是豪華尊貴款，而SE、XSE、XSE V6則是運動款，從外形上就完全體現兩類車款的特性。尊貴款採用V型飛翼式水箱面罩，黑色烤漆處理讓車頭看起來瀟灑自然，搭配豐田家族全新狹長型的LED車頭等，給人以自信、氣定神閒的氛圍。相較於豪華尊貴款，運動款就張狂很多，光看車頭就有種讓人熱血沸騰的感覺。前後保險桿採用較侵略性的設計，水箱罩尺碼在採用新一代「Keen Look」的設計風格下縮小許多，同時被不規則形狀分割，設計與全LED頭燈有所連接。車身腰線凸面更明顯，相對於尊貴款，運動款明顯年輕很多，動感十足。2022年TRD款增加了新配色Calvary Blue水藍色，而且Supersonic超音速紅、Wind Chill Pearl寒風珍珠白和Celestial天空金屬銀加上Calvary Blue天藍色，均可選Midnight Black metallic金屬黑車頂兩色搭配，增加細節個性。另外就是萬眾期待的（Nightshade）暗黑騎士特別款，除了車身全黑外，還包含黑色套件；有18吋黑色輪圈、黑色鯊魚鰭天線、窗框飾條、亮黑色車門把手、後視鏡蓋、專屬銘牌等，將黑色進行到底。

2022年Camery在自動駕駛輔助系統方面也升級為TSS 2.5+，增添了自動遠光燈與RSA道路標誌識別輔助系統。後者可與ACC主動定速巡航結合，作動時可依照道路速限自動進行調整。

另外，Camry也標配Rear Seat Reminder後座提醒警示、雙區恆溫空調（TRD為3區），並依車型升級7吋或9吋懸浮是中控螢幕，同時在SE、LE車型標配後視鏡加熱功能。

在動力方面，2.5升四缸自然進氣引擎可產生206hp馬力和182lb-ft的扭力。3.5升V6自然進氣版本，可提供301hp馬力以及267lb-ft扭力。最後，Hybrid系統採用2.5升四缸引擎搭配電動馬達，綜效輸出功率為208hp馬力。汽油車型皆搭配Direct Shift 8速自排變速箱，Hybrid車型則是使用ECVT變速箱。TRD車型配有TRD特調的懸吊、底盤以及排氣系統等，美規皆有FWD前驅和AWD四輪驅動可選擇。

以上部分資訊由Advantage Toyota（優勢豐田）提供。優勢豐田位於長島繁盛商業區著名大型購物商場Green Acres Mall旁，最佳的地理環境享受購物節日氣氛，交通便捷，距離華人聚居地皇后區及布碌崙區只有二十分鐘車程，僑胞前往參觀汽車極為方便，歡迎各界僑胞前往選購車輛。

Calvary Blue天藍色
Calvary Blue天藍色
Supersonic超音速紅
Supersonic超音速紅
暗黑騎士特別款
暗黑騎士特別款
Wind Chill Pearl寒風珍珠白
Wind Chill Pearl寒風珍珠白

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