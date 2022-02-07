世界日報時報廣場大屏全球拜年

掃描二維碼觀看世界日報2022時報廣場全球賀新春活動視頻。

連續第三年，世界日報和眾多企業及個人一起，透過時報廣場一號大樓上著名的大屏，向全球播送賀年信息，祝大家福虎生豐、五福臨門！

作為世界之窗，紐約時報廣場是一個充滿奇幻的地方，當這些賀年信息準時在一號大屏播出時，現場的感覺太神奇了。這些誠摯的祝福、滿滿的年味，透過時空傳遍世界。

借此機會再次感謝這次參與賀年活動的企業和個人，祝廣大客戶和讀者虎年行大運，風生水起！

●安保健康保險

守護健康，超乎所求；

健康新春，虎年吉祥。

安保健康保險始於1930年代的大蕭條時期，走出了艱難時期後，誕生了醫療保險 的想法：如果人們發生事故或生病，該系統可以保護它們在日常生活中免受經濟損失。兩家早期的健康保險公司，團體醫療保險(GHI)和大紐約健康保險(HIP)，在後來合併，成為了安保健康保險。80年後的今天，安保一如繼往地在為客戶與社區創建更健康的未來而努力。安保健康保險公司旗下包括ConnectiCare、卓護醫療中心以及WellSpark。

●美國味全

紅紅火火賀新年，圓圓飽飽迎新春；

祝您新春快樂，萬事如意！

美國味全食品公司是一家在美國生産中式冷凍食品和進口傳統華人 食品的公司，堅持傳統、不斷創新、關懷社會。味全銷售網遍及美國、加拿大及中南美洲。成立五十年來，秉持對食品的熱忱及對品質的堅持，美國味全堅持傳統再創新，不斷投入專業與技術，致力於生產優質的傳統美食 ，便利現代人的生活，滿足海外華人對家鄉味的思念。與此同時，美國味全積極拓展美國主流與國際市場，希望可以讓更多人品嚐中華美味。

●國泰銀行

走過60年，不忘初心，成就客戶精彩。

2022年國泰銀行成立60周年，國泰銀行感謝客戶支持，並勉勵員工不忘初心，始終勇往直前、不斷超越，成就客人的精彩。

1962年國泰銀行為服務南加州的華裔移民社區應運而生，成立之初，該行的金融服務讓客戶能具信心踏上逐夢之旅，從創業、買房到供子女上大學。60年來國泰銀行與客戶、員工和社區共同成長，於1990年開始在那斯達克上市，1999年擴展到東岸，如今已在加州、紐約州、華盛頓州、伊利諾伊州、德州、馬里蘭州、馬薩諸塞州、內華達州和新澤西州開設了50多家分行。在大中華區，於1985年在香港開設第一家海外代表處，目前在香港設有一家分行，並在北京、上海和台北設有代表處。

六十載歲月變遷，國泰銀行表示牢記使命，緊跟該行創辦人的步伐，勇往直前、不斷超越，堅定地為客戶提供有效的金融支持。成立60周年是慶祝傳承企業文化的時刻，同時也將開啓該行的新篇章。

●華美銀行

協助華裔社區繁榮，連接中美金融橋樑。

華美銀行於1973年成立，是全美首家主要為美國華裔社區提供服務的聯邦儲貸銀行。近50年來，該行始終致力於幫助華裔社區繁榮發展，並作為連接中美的金融橋樑，支持兩國的金融往來。

作為總部位於南加州的最大商業銀行，華美銀行連年取得的亮眼成績受到各界的廣泛肯定。華美銀行是少數同時在美國和中國市場營運的美國銀行之一，以獨特的橋樑金融服務領先同業。除了銀行服務以外，該行還幫助兩地的客戶拓展人脈關係，瞭解海外市場的政策和相關資訊，幫助他們把握商機、邁向成功。未來，華美銀行將持續擴展其在全球的資源網絡，以獨特的跨境專業知識，充分滿足客戶在世界兩大經濟體間進行個人或商貿往來的各類金融需求。

●北方食品

精選爆款美食，滿足懷念家鄉味。

北方食品進出口公司是北美最具實力的東方食品進口和批發商，在精選和分銷中國食品方面一枝獨秀。中國的許多著名品牌和特優產品都是通過北方食品公司進入北美市場，再經超市和網購進到華人同胞家中。

在美國生活的小夥伴都知道，對於家鄉，最令人懷念的除了親朋好友之外，莫過於美食了。北方食品公司把王致和、六必居、海天、祖名、梅林等品牌，從中國帶來了美國，最近北方食品又帶來了一款爆款國貨——中糧集團的「珠江橋牌」豆豉鯪魚和鮮炸鯪魚罐頭。

北方食品公司更自創「川霸王醬料」品牌，供應全美中餐館和超市，成為北美川味調味料的佼佼者。網站：www.asianfoodstuff.com。

●韓風來襲

韓拉麵隆重登陸美國。

PALDO公司最新推出的韓拉麵進入美國市場了！韓國PALDO公司精於生產碗麵，其旗下牛肉風味、雞肉風味和海鮮風味的碗麵，在美國西班牙人市場非常暢銷，在Costco也是常年熱賣。PALDO公司與北方食品公司結盟，利用北方食品公司在美國亞裔市場強大的分銷網路和善於打造品牌的能力，在美國市場大顯身手。北方食品公司網址：www.asianfoodstuff.com。

●美國夢商城(AMERICAN DREAM)

集迪士尼、購物中心、拉斯維加斯三位於一體的美國夢商城(American Dream)，一期30萬平方米，投資60億美元，有20個大型娛樂專案、400零售商鋪；二期將有3至4家五星級酒店、一家賭場以及大型會展中心，全部建完後約60萬平方米，將是全美第一大商業中心。

美國夢商城除擁有全球知名時尚零售品牌旗艦店、各大奢侈品品牌外，還擁有多家著名娛樂項目加盟：尼克宇宙主題樂園、夢工廠水上樂園、西半球最大室內滑雪場、NHL國標溜冰場、「憤怒的小鳥」主題18洞迷你高爾夫球場、梅林旗下的「海洋生命」水族館和樂高體驗館、ItSugar糖果世界、傾斜博物館等；即將開業的娛樂項目包括：「紐約之眼」觀景摩天輪、演藝中心、新澤西州名人堂、Hasbro家庭娛樂中心、JUMP翼裝飛行體驗中心、豪華電影院、賽車中心、沉浸式藝術畫廊、直升機遊覽等令人歎為觀止的室內娛樂項目。

100家各類餐飲，幾乎網羅了全球的美食，另外還有70家奢侈品品牌店，地址：1 American Dream Wy, East Rutherford, NJ 07073。

●紐約畫廊

為中國畫家開啟交流之窗。

紐約畫廊的宗旨是促進中西文化藝術交流，以專業的視角，將推廣中國文化走向西方作為己任，讓世界瞭解中國，將中國藝術展現給世界作為目標，為中國畫家提供一個展現自己的平台。

紐約畫廊為中國畫家提供個性化展覽服務，是藝術交流活動的平台，可為有需求的畫家提供各種寫生體驗。另外還舉辦中外藝術家見面交流，以不同的視角與收藏家探討藝術作品的魅力與價值，為中國畫家打開一扇與西方藝術家、收藏家見面交流的視窗。這次賀年由中國李可染畫院院長李庚和書畫家周芳作為代表。

●局氣

通過飲食留住成長記憶和人情滋味。

「局氣」品牌已在北京商圈全面佈局，截至2022年1月，「局氣」共有直營門店18家，累積到客數50,000,000。「局氣」品牌計劃今年4月入駐紐約，將北京文化乃至中國文化帶出國門，向世界展示並體驗到中國風采。

「局氣」紐約皇后區店地址：133-36 37th Ave, Flushing, NY 11354，電話：929-488-5163。

●拳手張志磊

亞洲拳王，中國重量級拳擊第一人。

張志磊，中國重量級（200磅以上）拳手，前中國國家隊超重量級拳手。曾參加2008年北京奧運會（獲得銀牌）及2012年倫敦奧運會，是中國重量級拳擊第一人，當之無愧的亞洲拳王。張志磊2014年轉入職業拳壇，現戰績為23勝0負1平，18次KO對手，是WBO東方拳王。

●友情客串

讓中國燒烤走向世界。

「友情客串」，一個市井煙火燒烤，牽動紐約、洛杉磯、休斯頓、奧蘭多、西雅圖、三藩市、波士頓等全美20個超級城市風靡的傳奇中國燒烤品牌。「友情客串」創始人陳磊，一個將中國市井文化打造為時尚潮人爭相打卡的標誌性世界美食的傳奇人物。

手握烤串，把酒言歡，平凡而歡悅。陳磊和他的「友情客串」帶你走進他的夢，讓中國燒烤走向世界！「友情客串」地址：136-76 39th Ave, Flushing, NY 11354，電話：347-542-3909。

●大院炒雞

博得全美華人最受歡迎北方菜的美譽。

「大院炒雞」為全北美首家及獨家以山東炒雞及新派魯菜為主題的餐廳。魯菜為中國四大菜系之一，其中山東炒雞是魯菜中最受歡迎的一道佳餚。「大院炒雞」主打招牌菜大院炒雞、百變潮雞，為最經典傳統的山東臨沂炒雞及青陽炒雞。小龍蝦遇見雞、蛤蜊雞是全球首創烹飪新派做法，驚艷你的味蕾。

在此新春佳節來臨之際，「大院炒雞」祝全球華人新年快樂。北美加盟熱線：909-939-1777，郵箱：[email protected]。

●拳手孟繁龍

排名IBF世界第一挑戰者。

孟繁龍，中國輕重量級（175磅）拳手，前中國國家隊拳手，曾參加2012年倫敦奧運會、2008-2013年全國冠軍、亞洲冠軍；2014年轉入職業拳擊，現排名IBF世界第一挑戰者，17戰全勝、10次KO對手獲勝，明年夏天將挑戰世界拳王。

●金剛速食

中西合璧打造健康中式快餐。

金剛速食(Kingkong Express)是夢想集團旗下一家主打中式速食的新品牌。夢想集團是美國紐約專業從事中式速食連鎖投資的策劃機構，公司聚集著一批中式速食行業內資深管理專家，先後成功策劃開設了直營門店以及加盟門店。速食已經成為白領主流午餐，並且速食樣式也逐步演化升級，不僅注重營養的平衡，其樣式也更加豐富多彩。

Kingkong Express地址：美國夢1 American Dream Wy, East Rutherford, NJ 07073（Apt:C301）。

●面先生

主打中國傳統湯麵。

「面先生」(Mr.Mian Noodle house)是夢想集團旗下一家為主打中國傳統湯麵的新型品牌。「面先生」會以大型購物中心為主，在繁華商業街等開出外賣業務，為消費者提供高品質的牛肉湯麵。

Mr.Mian Noodle house地址：美國夢1 American Dream Wy, East Rutherford, NJ 07073（Apt:C302）。

●功夫廚房

米其林級小籠包、明星功夫拉麵。

功夫廚房(KungFu Kitchen)是曼哈頓時報廣場擁有米其林榮譽的餐廳之一。米其林級別的小籠包、明星功夫拉麵、刀削麵、彩虹餃子、牛肉夾餅、麻辣燙、豆花等，都備受客人們喜愛， 更有媒體爭相採訪米其林小籠包和功夫拉麵。功夫拉麵有不計其數的當地美國人及外國遊客到店學習拉麵手藝，學習中國文化。

「功夫廚房」地址：610 8th Avenue, New York , NY 10018，電話：212-951-1935，網址：kfkitchennyc.com。

●廣西螺霸王

擦亮「柳州螺螄粉」金字招牌。

廣西柳州街頭，螺螄粉店隨處可見。這碗起源於20世紀七八十年代夜市的地方小吃，如今是柳州最亮眼的新名片之一。

2021年，螺霸王洛維產業園正式投產，產業園占地53.98畝、投資4.5億元，車間建成總面積約8萬㎡、日產約150萬包，日均有超過550萬袋柳州螺螄粉從柳州發往世界各地，是目前柳州螺螄粉企業中規模最大、車間內生產線的自動化/智慧化/視覺化/資料化程度最高的工廠。接下來螺霸王將繼續以龍頭之勢，朝著年產值50億元的目標發展。

在此新春佳節來臨之際，螺霸王祝全球華人華僑新春快樂。