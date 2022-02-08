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分體冷暖空調器材和安裝全免紐約家電限時優惠

紐約訊

即日起，總部位於法拉盛的紐約家電推出限時免費分體冷暖空調特大贈送。由於這是限時優惠，截止日期為02/28，不僅分體冷暖空調系統免費，且安裝材料及人工都無需您出一分錢。希望僑胞盡快前往紐約家電各大門店諮詢，把握良機、盡享優惠。

紐約家電負責人Michael介紹，這是今年紐約家電攜手ConEdison合作的一項嘉惠民眾、千載難逢的優惠合作案。只要民眾符合如下幾個條件，就可免費獲得一整套的免費分體冷暖空調系統，包括有：三菱、大金、格力、KingHome等各大品牌。Michael表示，此優惠第一條件就是您要擁有ConEdison的賬戶；第二您家中有安裝節能分體冷暖空調的需求；第三是家中有可以拆除的現有暖氣爐住家用戶。只要條件符合，您即可到紐約家電各大門店，有專業人員幫您處理後續的一切手續，您無需做任何事，不需出一分錢就可擁有一套免費冷暖空調系統，而且安裝及材料費全免。

紐約家電擁有專業註冊執照安裝保修團隊及400萬保險安裝，為客人提供安裝、保養和修護等服務，紐約五大區免費到府估價，遠近送貨與售後服務，歡迎選購；建築業或裝修業者批發另有優待。優惠於2月28號截止，先到先得，快去紐約家電瞭解詳情吧！諮詢熱線：718-886-4980。

以下是紐約家電各大門店的地址：131-31 Fowler Ave, Flushing, NY；42-49 Main St, Flushing, NY；249-50 Jericho Tpke, Floral Park, NY；7305 New Utretch Ave, Brooklyn, NY；919 65th St, Brooklyn, NY；2300 86th St, Brooklyn, NY；1401 Ave U, Brooklyn, NY。

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