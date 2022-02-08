國泰銀行服務社區60載 全美共50多處分行

國泰萬通金控是國泰銀行的控股公司；國泰銀行為加州立案的銀行。

2022年國泰銀行成立60周年，國泰銀行表示感謝客戶支持，並勉勵員工不忘初心，始終勇往直前、不斷超越，成就客人的精彩。

1962年國泰銀行為服務南加州 的華裔移民社區應運而生，成立之初，該行的金融服務讓客戶能具信心踏上逐夢之旅，從創業、買房到供子女上大學。60年來國泰銀行與客戶、員工和社區共同成長，於1990年開始在那斯達克上市，1999年擴展到東岸，如今已在加州、紐約州、華盛頓州、伊利諾伊州、德州、馬里蘭州、馬薩諸塞州、內華達州和新澤西州 開設了50多家分行。在大中華區，於1985年在香港 開設第一家海外代表處，目前在香港設有一家分行，並在北京、上海和台北設有代表處。

六十載歲月變遷，國泰銀行表示牢記使命，緊跟該行創辦人的步伐，勇往直前、不斷超越，堅定地為客戶提供有效的金融支持。國泰銀行瞭解客戶的獨特需求和目標，並重視每次與客戶的互動；提供多種金融工具支持客戶的金融之旅，從日常交易到複雜的貸款需求一應俱全，為客戶邁向下一步鋪平道路；該行致力於開展各種金融普及知識項目，並通過支持非盈利機構、學校和綠地建設，不斷加大對社區的支持。國泰銀行深信功夫不負有心人，每一位員工全力以赴、保持發展勢頭，即可持續取得成功。

國泰銀行表示，成立60周年是慶祝傳承企業文化的時刻，同時也將開啓該行的新篇章。值此奔赴下一段旅程之際，國泰銀行收購匯豐銀行在西海岸的分行和資產，進一步堅定該行開拓進取的信心和決心，並將繼續提升客戶體驗、滿足客戶需求、實施更廣泛的數字服務並探索新的金融技術，為客人提供更便利的銀行服務；最重要的是貫徹國泰銀行銳意進取的創新精神以迎接未來，為實現客戶的抱負和追求而全力以赴，竭盡所能和客戶一起實現理想。

國泰銀行成立於1962年，提供廣泛的金融服務；目前在加州設有38家分行、在紐約市設有10家、華盛頓州4家、芝加哥3家、德州2家、馬裡蘭州1家、麻州1家、內華達州1家、新澤西州1家、香港1家，並在北京、上海及台北設有代表處。國泰銀行網站為cathaybank.com，國泰萬通金控網站為cathaygeneralbancorp.com。