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紐約花卉批發中心供應情人節玫瑰花

紐約訊
紐約花卉批發中心的玫瑰花每天自南美空運到紐約，質量一流。
紐約花卉批發中心的玫瑰花每天自南美空運到紐約，質量一流。

位於法拉盛的The Blossom Flower Wholesale Center紐約花卉批發中心，配合情人節，進口大量新鮮各種顏色的高品質玫瑰，特價提供僑胞最低價。該中心交通方便並備有停車位，歡迎各商家、團體或個人前往採購，不限數量，一律批發價。

在西方，元旦過後首個普遍受到民眾重視的節日「情人節」，除了熱戀中的情侶會相邀過節，已婚的夫婦、好朋友們也會趁此節日重溫浪漫時光。情人節重點的節慶禮物是「玫瑰花」，玫瑰顏色豐富，不同顏色有不同的寓意：紅玫瑰花語——象徵愛情、熱情，是表達愛意的最佳選擇；紫玫瑰花語——象徵浪漫多情、難分難捨、珍貴獨特；粉玫瑰花語——象徵一時的感動、愛的宣誓和銘記於心、溫柔真心、初戀；白玫瑰花語——象徵天真、純潔、我尊敬你；黃玫瑰花語——道歉、象徵失戀 ；黃金玫瑰花語——富有風流；黑玫瑰花語——神秘高貴；橘玫瑰花語——友情感性、差怯、青春美麗；藍玫瑰——敦厚善良；香檳玫瑰——芬芳清純；淡綠色玫瑰花語——青春長駐。

該花卉中心表示，疫情期間，人與人之間的情感交流更是需要，一束鮮花能貼近彼此的心靈，讓世界更美好。The Blossom Flower Wholesale Center進口花卉批發中心地址：171-10 39th Ave., Flushing, NY 11358(近北方大道和Utopia parkway)；電話：718-886-1190；營業時間：周一至周六，6am-2pm、週日，7am-12pm。

法拉盛 疫情

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