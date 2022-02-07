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法拉盛長江超市重新裝修 農曆新年特價酬賓

紐約訊
位於法拉盛中心圖書館對面，營業超過20年的長江超市C.G.SuperMarket。
位於法拉盛中心圖書館對面，營業超過20年的長江超市C.G.SuperMarket。

位於法拉盛中心圖書館對面，營業超過20年的長江超市C.G.SuperMarket重新裝修，近日舉辦特價酬賓活動。農曆新年期間，該超市各大肉類、海鮮、蔬菜、水果、雜貨、年貨等，有多種折扣優惠以及禮品派發。特價產品售完為止，歡迎民眾到現場搶購。該超市只要消費滿$25元，即可在旁邊百利停車場免費停車一小時，非常方便。

法拉盛長江超市以商品新鮮優質、價格便宜而聞名。店內各種新鮮蔬菜、海鮮、肉類、生鮮產品，每天從農場、碼頭運到，當天進場銷售。從亞洲各地進口各式乾貨，備有世界各地家鄉貨品及南北食材，各種調味料等。現代化冷凍櫃，各式冷凍食品、家庭日用品、中外成藥等可供選購。超市店員每日補充貨品，貨如輪轉，所以長江超市裡的貨品總是如此新鮮。

法拉盛長江超市負責人林先生表示，法拉盛超市日漸增多，競爭激烈，但長江超市天天客流如潮，老顧客眾多且在法拉盛經營20年之久，靠的就是超市始終如一地秉承各大肉類、海鮮、蔬菜、水果、雜貨物美價廉的原則。不管超市有多忙，他每天也必定親自挑選最新鮮的各類海鮮，務求讓顧客買得新鮮，吃得放心。長江超市與各大肉類海鮮蔬菜水果雜貨的批發商保持了幾十年的友好合作關係，讓超市在價格上保持極強的優勢與競爭力。他非常感恩各大批發商們對長江超市多年的信任與支持，在此特別鳴謝以下贊助商（排名不分先後）：金泰水果批發公司、金和水果批發公司、好運水果批發公司、金利水果批發公司、新順圓水果批發公司、大大農場水果批發公司、新東利水果批發公司、百利蔬菜批發公司、新澳國際批發公司、大盛蔬菜批發公司、東南蔬菜批發公司、中興蔬菜批發公司、順景農產批發公司、北方批發公司、晶華批發公司、環宇批發公司、和樂批發公司、海豐海鮮批發公司、安惠海鮮批發公司、蟹皇海鮮批發公司、新恆利海鮮批發公司、蝦老海鮮批發公司等。

法拉盛長江超市接受各大信用卡及糧食券，營業時間上午7點半至下午8點。地址：40-33 Main Street，Flushing  NY 11354（法拉盛圖書館對面）。電話：718-353-8910、718-353-8923，傳真：718-353-8920。

位於法拉盛中心圖書館對面，營業超過20年的長江超市C.G.SuperMarket...
位於法拉盛中心圖書館對面，營業超過20年的長江超市C.G.SuperMarket。

蔬菜 法拉盛 圖書館

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