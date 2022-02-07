紐約市雲頂世界農曆虎年新春慶祝活動。

紐約市 雲頂世界歡迎您來一起迎接虎年！今年的農曆新年慶祝活動，包括醒獅賀歲表演、電子賭桌幸運紅包送大禮及恭喜發財888現金抽獎。全新主大堂擁有傳統的農曆新年主題裝飾，包括賀年鮮花、燈籠、金幣及桃花樹，象徵新的一年將會獲得繁榮、好運、幸福及好姻緣。農曆新年慶祝活動是紐約市雲頂世界與社區長期合作關係的一部分，也代表著對多元文化的重視。

慶祝活動於2月1日(星期二)正午在全新主大堂舉行醒獅賀歲表演，由雲頂美東區總裁Robert DeSalvio、雲頂紐約市首席運營官Brian Reynolds、雲頂紐約市亞裔市場副總裁Ayesha Ma、皇后區 副區長Ebony Young、社區委員會10主席Betty Braton、前皇后區區長Sharon Lee等嘉賓，一同為醒獅進行「點睛」儀式，象徵給予獅子生命，保佑大家在新的一年帶來好運。精彩的高空採青和醒獅表演吸引中外賓客觀賞，場面喜慶、熱鬧非常。下午2時至下午3時30分，有財神派發紅包給前250位領取兌換券的客人。

電子賭桌幸運紅包送大禮也自2月1日起至2月7日，每個活動日的前100位在任何電子賭桌賺取38積分的客人，將有機會到百樂會抽取幸運紅包，贏取$10至$100紅包。

恭喜發財888現金抽獎將於2月18日(星期五)晚上8時隆重登場。凡從2月1日至18日，在紐約市雲頂世界任何老虎機或電子賭桌賺取88積分，可獲得一個抽獎機會，每賺取88積分將獲得更多抽獎機會。所有會員在2月18日獲得1個免費抽獎機會，8位幸運兒將在活動日晚上8時於百樂會前抽出，最高贏得$28,888現金！

紐約市雲頂世界是紐約市首個，也是唯一的賭場，每年為超過1,000萬位客人提供無與倫比的博彩和娛樂體驗。自2011年開幕以來，為紐約州教育局 提供了30多億美元。該賭場現繼續實施新冠病毒衛生防疫安全措施，全新尖端賭桌遊戲提供新鮮博彩體驗，超過6,500部電子賭桌及老虎機，除了華裔賓客最喜愛的使用真牌派發的電子百家樂賭桌外，還有21點、輪盤、骰寶等各類賭桌遊戲。

紐約市雲頂世界屬於雲頂集團旗下，雲頂集團創立於1965年，旗下擁有位於馬來西亞、菲律賓、新加坡、英國、巴哈馬、美國等地的度假勝地。雲頂集團在旅遊休閒產業擁有超過50年的經驗，員工約60,000人，每年為全球超過5,000萬遊客提供無與倫比的度假體驗。