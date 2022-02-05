Citi福虎獻瑞 獨家開運厚禮助您虎虎生威

金墜不包含金項鏈，所有金墜及金虎擺飾均為Citi為2022年新春促銷活動獨家設計。每件琉璃工坊「阿猛」水晶虎與「圓滿上登峰」水晶虎擺飾的顏色可能會有所不同（贈品圖示，並非實際尺寸）。

虎年將近，意氣風發指日可待。Citi農曆新春回饋客戶的優惠，今年再次強勢歸來！現向完成規定銀行業務並加入Citi農曆新年計劃的合格存款客戶，提供24K純金金墜和琉璃工坊擺飾等虎年精緻好禮；別出心裁的獨家虎年金飾設計，展現進取向上的美好寓意，送禮自用兩相宜。

虎有著力量與智慧的意涵，被人們稱為「山中之王」，喜愛冒險、敢於嘗試。2022年是罕見的水虎年，主打薄荷綠和天藍色等水元素，有吉祥如意的象徵。許多生肖都能在水虎年發揮生命的力量，實現人生的突破。

迎接水虎年，養精蓄銳、大飽口福，才能登上頂峰。新春佳節，帶有好兆頭的佳餚絕對不能少，這代表對家庭、生活以及未來的祝福。Citi與大家分享年夜飯桌上常見的菜色以及其象徵意義，希望大家在新的一年裡都能開運吉利。

旺財富：吃魚

魚與「餘」讀音相同，過年餐桌上記得不要將魚肉吃完，剩下一點代表年年有「餘」，象徵財富多到用不完！

旺家人：吃雞

烤雞等全雞料理代表有頭有尾，象徵全家福，有祝福家庭、家運良好的美好寓意。

旺圓滿：吃火鍋

圓形代表圓滿，火鍋取其「團圓」之意，圍爐的時候有個火鍋，圓上加圓的團圓意涵更喜氣，親人團聚吃起來也特別溫暖。

旺事業：吃年糕

年「糕」與「高」同音，用年糕代表步步高升，祝事業、運氣等高升順利，是過年必吃的應景菜餚。

旺健康：吃生菜

生菜又有「長生菜」之意，代表長命百歲。過年吃生菜，有祈求身體健康的意義。

從20多年前Citi首度推出農曆新春回饋優惠開始，每年的限量生肖禮品都好評如潮。今年的虎年款式可以說是虎虎生威，將非凡匠藝與傳統生肖文化完美融合。無論是獨家24K純金金墜還是琉璃工坊水晶虎擺飾，都活靈活現，展現了虎年勇往直前的美好寓意，極具紀念和收藏意義。參加活動的客戶可以根據合格存款的金額，完成規定銀行業務，獲得Citi精心設計及挑選的各式虎年主題禮品。

Citi與華人 社區共同成長，造就輝煌歲月；今後將繼續開拓進取，為客戶提供量身打造的理財方案，創造並共慶美好的將來。Citi與全體華人攜手踏入繁榮的新一年！

此優惠活動將於2022年3月31日截止，請趕快行動，不要錯過這難得的機會。請親臨您當地的Citi分行，或前往citi.com/LunarNewYear瞭解詳情。