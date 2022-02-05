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陳桂女中醫 針灸改善體質增強免疫力

紐約訊
執業於法拉盛地區的陳桂女中醫。
執業於法拉盛地區的陳桂女中醫。

位於法拉盛市中心Sanford Tower的陳桂女中醫診所，以精湛的中醫療法為廣大僑胞提供各種冬令補膏；以針灸進行減肥、美容，治療失眠、頭痛、胃病、便秘、月經失調、關節炎症、跌打損傷、職業勞損、運動傷害及腫瘤調理等病症，歡迎各界僑胞致電諮詢。

近兩年新冠肆虐，許多人因此患病，而更多人雖沒患病，卻因恐懼及擔心造成心理憂鬱，進而影響身體健康。陳醫師表示，針對罹患新冠肺炎後或因擔憂造成的身心不適，可以以針灸療程來舒緩、改善，搭配湯藥調理，能大幅減輕不適症狀。

此外，以針灸調理平時體質較弱、經常感冒、易疲倦、花粉過敏、經常性腹瀉、婦女雜症、心氣虛等症狀者，也能改善體質、增強免疫力及減緩疼痛。根據個人的情況斟視脈搏、舌苔等症狀進行辯證，在辯證基礎上開出補藥方帖，進行泡製如藥膏、藥酒或藥丸等補藥，療程調補後通常會得到相當程度的改善效果。

陳醫師擁有紐約州針灸執照及NCCA針灸中藥醫師特考文憑，擅於方脈針灸、推拿及日本指壓，具有數十年豐富的臨床經驗。為病患診斷時均先根據個人的情況瞭解病因，再為病患解說及安排一系列的療程並配合中草藥方的食用，使病患在最短的時間內舒解病痛。醫術精湛的陳醫師曾任職於上海市中醫學院附屬紅十字醫院主治醫師，並在89年至94年期間，應日本熊本大學的邀請，擔任該校醫學部客座教授，另擔任日本高野醫院針灸科主治醫師。在美期間，除提供精湛的醫術外，對社區的公益活動也熱衷投入，經常到各地老人中心或安養院為耆老們提供免費義診，頗受各界好評。

精通國、英、日語及上海話的陳醫師服務項目有：各種針灸治療、胃病便秘、失眠頭痛、前列腺炎、精神憂鬱、各種婦女雜症及運動、工作損傷等推拿。診所接受藍十字、Cigna、聯合健保紅藍卡及白卡、Aetna、老人牛津保險等。預約電話：718-961-7222，週一至週六天天看診，敬請先預約。診所地址：133-47 Sanford Ave, #1G., Flushing, NY 11355（Sanford Tower地下樓備有收費停車場）。

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