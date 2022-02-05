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華美銀行2021第四季財報亮眼 榮獲「最佳董事會」第一名殊榮

紐約訊

華美銀行之控股公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.，納斯達克股票代號為「EWBC」），於1月27日公佈2021年第四季度及全年盈利報告。2021年全年淨利達8億7千3百萬美元，每股獲利6.10美元，分別較2020年增長54%；第四季度淨利為2億1千7百80萬美元，每股獲利1.52美元。

華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示，2021年華美銀行收益創新紀錄，總貸款和總存款雙雙強勁成長，帶動全年總收入增加至18億美元，較去年增長13%，資產報酬率（ROA）為1.5%，有形股東權益報酬率（ROTE）為17.2%。2021年銀行的出色財務表現，得益於領先同業的營運效率及持續優化的資產品質，先後獲《Bank Director》評為最佳營運銀行（總資產5百億美元以上）和最佳董事會。

吳建民指出，若不計SBA小型商業署薪資保護貸款（Paycheck Protection Program，簡稱PPP）的影響，截至2021年12月31日，總貸款創新高達4百17億美元，較去年同期增加43億美元或12%；總存款增長至5百34億美元，較去年同期增加85億美元或19%，主要得益於無息存款的強勁成長；活期存款現佔總存款的43%，去年為36%。吳建民說道：「我們由衷地感謝銀行3千多名員工，孜孜不倦地為客戶提供優質的銀行服務。銀行能夠連年取得優異成績，離不開全體同仁堅持不懈的努力和對服務客戶的專注。2022年，華美銀行強勢開局，將普通股股息上調21%。展望未來，我們將持續擴大市場份額、穩健發展貸款和存款、進一步提昇資本水準，在利率上升的環境中，一如既往地為股東創造源源不斷的收益。」

美國權威金融雜誌《Bank Director》，於近日公佈2022年RankingBanking研究結果。華美銀行集團（East West Bancorp）憑藉董事的多元化和他們代表的專業領域以及有效的管理實踐，在「最佳董事會」（Best Boards）評比中榮獲第一名。欲知更多詳情，請參：www.eastwestbank.com。

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