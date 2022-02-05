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北京成史上首座「雙奧之城」 潛台詞：中國今非昔比

免費家庭裝修承包商考試準備課程 2月12日開課

紐約訊

皇后區經濟發展中心(Queens Economic Development Corporation)推出的「免費家庭裝修承包商考試準備課程」，將於2月12日和2月13日兩天，早上九點到下午2點開課；現在開始接受報名，不論是自家用還是商用都適合。

目前華人社區的許多華人裝修業者在沒有合法執照的情況下執業，這導致民眾常常會遇到黑牌或無牌的裝修業者，不僅品質無法保證，且一旦發生裝修工程糾紛時，還會兩敗俱傷、對簿公堂。皇后區經濟發展中心表示，沒有合法執照的裝修業者雖然有生意，但必須逃避管理單位，並且無法承包高價工程。

這次的課程內容將教業者有關紐約市家庭裝修法、承包商義務及責任、合同起草以及註銷、推廣以及銷售實踐、行業與商業知識等相關資訊。該中心提供兩天10小時的網絡課程，上課所使用的Zoom鏈接會在開課前幾天發至您的郵箱。

該課程免費報名，上課人數名額有限。報名電話：718-263-0546，電郵：[email protected]，網上報名：www.queensny.org/chhict。

皇后區 華人 紐約市

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