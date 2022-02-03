朱&施聯合律師樓提醒 政府嚴查洗錢 全現金買房需通報

一直以來，現金買房是海外投資者的首選，來自中國的買家更是全美海外買家最主要的群體。資料顯示，全現金房地產交易目前約占美國房屋銷售總額的三分之一，而全現金買房的中國買家比例非常高，高達70%。律師表示，如果普通民眾的錢並非「黑錢」則無需過於擔心，上報不意味著違法。

在美國，洗錢罪（Money laundering）是一種非常嚴重的犯罪行為，一旦罪名成立，被告的一生都會受到影響。由於洗錢罪通常跟有組織的犯罪行為和國際恐怖行動有聯繫，故而刑罰相當嚴苛。洗錢罪主要指有意掩蓋非法所獲資金的來源，使其成為其他不同來源的合法收入。從非法活動中得來的資金是不可能不受追蹤就能花銷出去的，因此洗錢成為了一種必要。洗錢的方式有很多種，但是最終目標是一致的，就是要隱藏這筆資金的真實來源。由於無法正確計算出每年有多少資金被非法洗白，但可想而知數目一定相當龐大，因此美國政府會盡最大力度阻止這種犯罪行為的發生。

為防堵逃稅、洗錢、非法賭博等犯罪行為，美國聯邦政府本就有一系列的規定：

第一：銀行等金融機構如果24小時內收到同一個人累計1萬美元或以上的現金存款、提款或轉帳，就需要上報8300表給財政部的金融犯罪執法部門。

第二：銀行必須上報可疑的客戶銀行活動。如果30天內，銀行懷疑存款人故意每次存款不超過1萬美元，可能牽涉洗錢、逃稅或其他犯罪活動，銀行也必須向IRS申報可疑活動報告。比如說：如果有人想要存10萬美元，但為規避這個銀行規定，改多次分存9999美元，這就是「造假」。

第三，銀行不准通報客戶他們被「上報」了，銀行職員若是疏忽不提報客戶的可疑銀行活動，這名職員將面臨刑責。在這樣的情況下，銀行儘管舉報而不必擔心流失顧客，因為他們大部分都永遠不會知情。

第四，國稅局在查封嫌疑人之前並不需要有當事人不當行為的證據，所以這條規定可能使一些經營現金業務的人士，如便利店、餐廳或酒吧的個人，成為被捕的對象，即使他們沒有做錯什麼事。

對於有洗錢罪的個人和企業，美國聯邦政府較為常用而有效的手段是財產沒收（asset forfeiture program）。通過與其他聯邦、州或當地機構合作，犯罪調查部門會利用與財產沒收相關的條例來奪取違法企業的財產。

另外，在美國不同的州會有不同針對洗錢的法律法規。根據紐約刑事法典第470章，對洗錢罪的指控分為一到四級不同程度的刑罰，最高為一級指控和刑罰。第四級程度的刑罰屬於E級重罪，包括長達4年的牢獄監禁，而一級刑罰則可能導致長達25年的牢獄監禁以及不同程度的罰款。另外，如果涉嫌的資金來源是毒品走私或涉嫌的資金用於支持恐怖行動，刑罰會加重。

如果因洗錢罪名被抓須注意以下幾點：

第一，不要輕易簽署任何文件，因為一旦簽署檔，就表示當事人「同意並自願」放棄他所有被查封的資產。

第二，馬上找律師。靠個人拿回國稅局凍結的資產幾乎不可能，必須找有經驗的專業律師、精通凍結資產的律師。如果同時遭到了刑事指控，最好找有經驗的刑事律師幫忙處理，否則後患無窮。

第三，對和解提議要三思。有時候政府會提出跟嫌疑人的和解協議，比如用收繳70%的凍結金來換取撤銷指控，很多當事人都因為害怕而同意和解。其實如果你沒有做錯什麼，就不應放棄，找有經驗的律師，理直氣壯地要求退還全部凍結金額。

資深猶太律師提醒廣大華裔，為防止被控洗錢，一要證明資金來源的合法性，二要證明交易的正當性。證明資金來源的合法性，最重要是證明資金已經納稅，即使資金是贈與或借貸，也要證明其已納稅。洗錢在美國是重罪，一旦涉及洗錢很可能會有多個政府部門參與處理，如司法部、聯邦調查局、國稅局和金融服務局等。

朱&施聯合律師樓業務範圍包括：綠卡 工卡、騙婚綠卡、海外資產報稅、留學服務、生意/房地產買賣、醫療罰單、保住醫療卡、稅務罰單以及其他政府罰單、身份被盜、債務協商、海關扣押、租賃糾紛、勞資糾紛、快速F1/H1/L1簽證 、移民 經濟擔保、快速離婚、婚前/婚姻協議、加國移民、南美簽證、投資移民、成立公司、銀行開戶、商標版權、結婚綠卡、未婚夫/妻簽證、政治庇護、驅逐出境、重新開案、移民問話、監獄保釋、探監翻案、性騷擾、賣淫、按摩、劫殺、盜竊、偷渡、假貨等民事刑事、職業移民、親屬移民、歸化公民、破產申請等，請致電212-279-5442或傳真至212-268-8686垂詢，地址位於：450 7th Ave. Suite 305, New York, NY 10123。網址：www.mblawus.com。