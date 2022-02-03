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長島誠信車行全方位汽車維修30多年老店信譽卓越價格公道

紐約訊
誠信車行人才濟濟，專業維修團隊竭誠為僑胞服務。
誠信車行人才濟濟，專業維修團隊竭誠為僑胞服務。

座落於長島Hicksville火車站旁的誠信車行開業30多年，是集車身、板金、綜合維修和保養為一體的全方位修車中心，擁有各類新型的電腦儀器和設備，為大小型汽車及卡車提供維修、保養、高科技電腦偵測等服務，解決各種疑難雜症。該車行秉持著「品質第一、誠實信用、價格合理、服務優質」的理念，在長島地區贏得了良好的信譽。

 

經過多年的誠信經營，同時為了更好地服務僑胞，讓車行的規模日趨擴大，該車行目前在長島擁有總店和分店，兩店比鄰而居、分工明確。總店專精於日本及美國車系，擁有TOYOTA、LEXUS、GM及FORD等原廠電腦，可隨時進行電腦更換、電腦程式設計、電腦故障檢測、維修及定期保養；經理HUGO、HUANG擁有10年專業管理經驗，帶領誠信車行為長島華人社區提供優質服務。分店則是主營歐洲車系業務，特聘原BMW高級技師SELVIN負責檢測及品質管制，SELVIN擁有20多年BMW原廠檢測維修經驗，多次被評為原廠年度最佳技師；分店配有MECERDEZ、BMW、AUDI、VW原廠電腦，快速並準確找出歐洲車系的電腦故障、檢查車內電子設備，原廠定期保養，更可對歐洲車系的電腦更換進行原廠程式設計及軟體升級；新分店配有多名歐洲車系熟車技工，各類維修及保養均由總技師SELVIN進行最後的質保工作。

 

誠信車行擁有高規格的機器設備，不惜斥資採購義大利進口的「無塵噴漆焗漆房」和「車體大樑校正器」。該設備優點是在完全無塵的噴漆房作業，高溫氣流焗漆，噴漆均勻；採用電腦配色，近乎完全媲美原廠色澤；車體大樑校正器可將碰撞後的車身完全調整到原廠的設定值。

誠信車行負責人項慶銘先生從事汽車維修及車身保養已超過35年，擁有專業維修團隊，對各類型的汽車性能、機件都極為熟識。他介紹，中心每位技師都甚瞭解每項工序及維修組件，每月定期至各原廠培訓，希望能最大程度服務廣大僑胞，為僑胞解決愛車的各類疑難雜症。本店與分店僅幾步之遙，地址：285 W. John St, Hicksville(LIE 41S出口)，諮詢熱線：516-931-8582。

長島 檢測 汽車

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